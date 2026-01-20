"Stranger Things"-Doku wehrt sich gegen ChatGPT-Kritik

Die kürzlich erschienene Dokumentation "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5" sorgt für Gesprächsstoff, nachdem Fans behaupten, Hinweise auf den Einsatz von ChatGPT im Writers' Room entdeckt zu haben. Ein Screenshot aus der Doku zeigt einen Laptop der Duffer-Brüder Matt und Ross (41), auf dem angeblich ein Tab für das KI-Tool geöffnet war. Martina Radwan, Regisseurin der Dokumentation, widerspricht diesen Mutmaßungen jedoch vehement. "Niemand hat bewiesen, dass es wirklich offen war", erklärte sie im Gespräch mit The Hollywood Reporter. Für Martina wäre es jedoch nicht ungewöhnlich, wenn solche Tools rein für Recherchen genutzt würden.

Sie betonte, dass sie während des einjährigen Drehprozesses keine unethische Nutzung von künstlicher Intelligenz bei der Entwicklung der Serie beobachtet habe. Die Arbeit im Writers' Room sei geprägt von kreativem Austausch, Diskussionen und Story-Entwicklung. Sie wehrte sich zudem dagegen, die finale Staffel von "Stranger Things" zu stark zu analysieren. "Es ist herzzerreißend, dass Menschen diese geliebte Serie plötzlich zerpflücken müssen", sagte sie. Die Duffer-Brüder selbst haben sich bisher nicht zu den Spekulationen geäußert.

Die Dokumentation, die seit dem 12. Januar auf Netflix verfügbar ist, gewährt tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Produktion von Staffel fünf. Dabei wird deutlich, unter welch enormem Druck die Dreharbeiten stattfanden: Die Macher begannen mit der Arbeit am Set, obwohl das Drehbuch noch nicht vollständig fertig war. Die Duffer-Brüder erklären darin außerdem, wie stark sie von Making-of-Material anderer Filmklassiker wie Der Herr der Ringe inspiriert wurden. Martina beschrieb ihre Zeit am Set als "echtes Privileg" und lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Serienmachern. Sie hoffe, dass die Doku den Fans zeige, wie viel Leidenschaft und Hingabe in die Entstehung der finalen Staffel eingeflossen seien.

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022

Getty Images Filmklappe von "Herr der Ringe"

