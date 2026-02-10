Chappell Roan trennt sich von Agentur wegen Epstein-Akten

Chappell Roan (27) hat einen klaren Schnitt gemacht: Die Sängerin gab am Montag via Instagram-Stories bekannt, dass sie sich mit sofortiger Wirkung von der Talentagentur Wasserman trennt. Anlass sind Verbindungen von Gründer Casey Wasserman zu Jeffrey Epstein (†66). Im Fokus stehen dabei vor allem Nachrichten aus dem Jahr 2003, die er mit Jeffrey Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell (64) ausgetauscht haben soll. Chappell, die nicht direkt von Casey betreut wurde, zog dennoch Konsequenzen und verließ die Agentur in Los Angeles. "Von heute an bin ich nicht länger bei Wasserman, der von Casey Wasserman geführten Talentagentur", schrieb sie und machte unmissverständlich klar, mit wem sie künftig nicht mehr zusammenarbeiten will.

In ihrer ausführlicheren Erklärung betonte die Künstlerin die Verantwortung gegenüber ihrem Team und ihren Werten: "Kein Artist, kein Agent und kein Mitarbeiter sollte je erwarten müssen, Handlungen zu verteidigen oder zu übersehen, die so sehr unseren moralischen Überzeugungen widersprechen", so Chappell auf Instagram. Sie lobte zugleich die Arbeit der vielen Beschäftigten hinter den Kulissen, stellte aber klar, dass für sie Grenzen überschritten seien: "Ich weigere mich, passiv zuzusehen." In den veröffentlichten Dokumenten lässt sich aus den Nachrichten zwar kein strafbares Fehlverhalten von Casey Wasserman ableiten, die pikanten Chats mit Ghislaine Maxwell sorgen jedoch für wachsenden öffentlichen Druck. Aus dem Umfeld von Wasserman gab es zunächst keinen Kommentar. Die Agentur vertritt eine Reihe prominenter Namen, darunter Ed Sheeran (34), Lorde (29) und Coldplay.

Trotz der Turbulenzen rund um ihre Agentur bleibt Chappell Roan sich selbst treu und setzt weiterhin klare Statements – auf und abseits der Bühne. Erst kürzlich sorgte die Sängerin bei den Grammys mit einem bordeauxroten High-Fashion-Look für Aufsehen, der vielerorts für Diskussionen sorgte. Die anschließenden Kommentare nahm sie gewohnt gelassen und mit trockenem Humor. Auch im Umgang mit ihren Fans zeigt sich Chappell meist offen und direkt. Gleichzeitig soll sie sich bei wichtigen Entscheidungen auf einen engen Kreis aus Kreativen verlassen, der ihr den nötigen Rückhalt gibt – gerade dann, wenn es um mehr geht als nur neue Musik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Anzeige Anzeige

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles