Nicht Ethan: Er war Ariana Grandes Golden-Globe-Begleitung

Glamour-Auftritt mit Überraschung an ihrer Seite: Ariana Grande (32) erschien am Samstagabend bei den Golden Globes in Beverly Hills als nominierte Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Wicked: For Good" – und sorgte auf den ersten Blick für Rätselraten. Neben der Sängerin und Schauspielerin saß nicht Freund Ethan Slater (33), sondern ein anderer Begleiter. Ariana, die für den roten Teppich im schwarzen Abendkleid und mit ihrem ikonischen Pferdeschwanz rockte, nahm im Saal neben Doug Middlebrook (30) Platz. Die beiden kamen gemeinsam zur Preisverleihung, lächelten für die Kameras und verfolgten Arm in Arm das Showgeschehen im Ballsaal.

Wer genau hinsah, erkannte: Doug ist nicht neu im Ariana-Universum. Der enge Vertraute begleitet die Künstlerin seit Jahren zu Red-Carpet-Events und durfte sie sogar während der Wicked-Dreharbeiten am Set besuchen. Während die 32-Jährige bei den Globes für ihre Performance gefeiert wurde, erinnerte vieles an die Premierenmonate des ersten "Wicked"-Films 2024, als Doug öffentlich seine Bewunderung für Ariana bekundete und ihr auf Social Media emotionale Zeilen widmete. Dass die Wahl für den großen Abend auf den besten Freund fiel, passte zum vertrauten Bild der beiden, die schon oft Seite an Seite bei Branchen-Events gesichtet wurden.

Die enge Freundschaft der beiden zieht sich schon seit Jahren durch Arianas Karriere. Doug, der häufig in ihren Social-Media-Storys auftaucht, gilt als einer der Menschen, auf die sich die Sängerin privat besonders verlassen kann. Er ist oft bei wichtigen Momenten dabei, ob bei Premieren, Konzerten oder privaten Meilensteinen, und wird von Fans längst als Teil ihres engsten Kreises wahrgenommen. Die Verbindung der beiden scheint demnach rein platonisch zu sein – und keine Gefahr für Arianas Beziehung zu ihrem Ethan.

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

Getty Images Doug Middlebrook und Ariana Grande bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York