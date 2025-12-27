So steht es um die Babyplanung von Alina Rothbauer und Ilias

Alina Rothbauer und Ilias Pappas, das Paar aus der ersten Staffel von Love Is Blind Germany, haben vor dem Start der neuen Staffel offen über ihre Familienpläne gesprochen. Die beiden, die als einziges Paar der deutschen Ausgabe tatsächlich geheiratet haben, leben heute gemeinsam in München und schmieden konkrete Zukunftspläne. "Natürlich haben wir schon über ein Baby gesprochen und wir sind auf jeden Fall bereit. Es könnte jederzeit passieren", sagte Alina zu RTL. Eine konkrete Babyplanung gebe es nicht, doch in etwa einem Jahr könnten sie sich den Nachwuchs vorstellen.

Alina, die kürzlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, beschrieb die Zeit rund um Dreharbeiten und Ausstrahlung als emotional anstrengend, aber auch als Phase, die sie als Paar zusammengeschweißt habe. Die beiden betonten, dass der Schlüssel zu ihrer Beziehung die radikale Ehrlichkeit sei. "Wir sagen uns immer, was wir gerade fühlen", erklärt Ilias und fügt mit einem Augenzwinkern an, dass die Kennenlernphase nach zwei Jahren Ehe langsam abgeschlossen sei. Ihre Liebe feierten die beiden deshalb ein zweites Mal ganz intim: Auf einem Berg in Österreich erneuerten sie ihr Eheversprechen und sagten erneut "Ja" zueinander.

Neben ihren Babyplänen haben Alina und Ilias ihr "unternehmerisches Baby" ins Leben gerufen. Ihre neue Dating-App "Lovinn" funktioniert nach einem Prinzip, das stark an ihr eigenes Kennenlernen bei "Love Is Blind" erinnert – der Schwerpunkt liegt zunächst auf den inneren Werten. Nutzer schreiben sich erst einmal, lernen sich über ihre Beschreibungen und Gespräche kennen, Fotos werden erst später sichtbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alina Rothbauer und Ilias Pappas im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar