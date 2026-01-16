"Delulu": Das hält Daniel Rocco von Alina und Ilias' Ehe

Neuer Zoff im Love Is Blind: Germany-Kosmos! Ilias Pappas behauptet ein Jahr nach der Ausstrahlung erneut, Hanni Hase sei damals in ihn verliebt gewesen und er habe ihre Gefühle nicht erwidert. Das sorgt für heftigen Widerspruch – nicht nur von Hanni, sondern auch von ihrem Partner Daniel Rocco. In einer neuen TikTok-Ansage enthüllt Daniel, dass Ilias sogar kurz vor seiner Hochzeit mit Alina Rothbauer Interesse an Hanni bekundet habe. "Das war ungefähr sieben, acht Tage vor der Hochzeit", erklärt er. Trotz der mutmaßlichen Aussage habe Alina weiterhin die Ehe mit Ilias geschlossen, was für Daniel äußerst fragwürdig erscheint.

Doch bei diesen Vorwürfen bleibt es nicht: Daniel teilt auch gegen die Ehe von Alina und Ilias aus. Er nennt sie "delusional", also "verblendet": "Ich habe Alina sogar noch gefragt. Ich habe sie gefragt: 'Hörst du, was der Typ gerade sagt?' Und sie will trotzdem noch in dieser Dulu-Welt leben." Obgleich Daniel es Ilias und seiner Ehefrau gönnt, dass sie miteinander glücklich sind, fordert er ein schnelles Ende der angeblichen Fehldarstellung: "Bitte hört auf damit, zu verbreiten, dass Hanni auf dich stand und du nicht auf sie." Offenbar fühlt sich das Paar aus der öffentlichen Auseinandersetzung herausgefordert und setzt nun deutliche Grenzen.

Die Spannungen zwischen den Beteiligten scheinen keine neuen Entwicklungen zu sein. Bereits in der Vergangenheit hatten sich Hanni und Alina wohl persönlich ausgetauscht, wie aus Chatverläufen von Oktober 2023 hervorgeht, die Hanni kürzlich auf Instagram veröffentlicht hatte. "Danke noch mal, dass ihr da wart letztens. Ich glaube, das hat endlich mal Klarheit reingebracht, und ich hoffe, du und Daniel hattet deswegen keinen Stress", soll Alina ihr nach dem besagten Klärungsgespräch geschrieben haben. Zu Ilias' Behauptungen vertritt Hanni eine klare Meinung: "Bitte kümmert euch um eure Ehe und hört auf, zu lügen – und kommt klar auf euer Leben."

Collage: Instagram / dvniel.rocco, Instagram / alinarothbauer Collage: Daniel Rocco, Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind: Germany"-Stars

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind Germany"-Ehepaar

Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025