Patrick Romer packt über Beziehung mit Antonia Hemmer aus

Patrick Romer (30) nimmt im Dschungelcamp kein Blatt vor den Mund — schon am zweiten Tag plaudert der Bauer aus dem Nähkästchen und weiht seine Mitstreiterin Eva Benetatou (33) in seine Ex-Beziehung mit Antonia Hemmer (25) ein. Zwei Jahre waren Patrick Romer und Antonia Hemmer ein Paar – bis die beiden 2022 ins Sommerhaus der Stars zogen. Zwar gingen sie damals als Gewinner aus der Reality-Show hervor, die Beziehung ging jedoch in die Brüche. Doch wie Patrick erklärt, war die Beziehung wohl von Anfang an schon "zum Scheitern verurteilt". "Wir hatten 'ne tolle Zeit, aber es gab viele Dinge, die nicht gepasst haben", gibt er zu.

Die zwei lernten sich im Rahmen der Datingshow Bauer sucht Frau kennen. Wie Patrick zu verstehen gibt, wollte Antonia allerdings, dass er seine Teilnahme absagt. "Sag 'Bauer sucht Frau' ab und heirate mich", soll sie gesagt haben. "Sie wollte sich schon vorab treffen, dann wurde sie so richtig übergriffig", erzählt er Eva. Patrick fand Antonia anfangs gut: "Ich habe gesagt: Das möchte ich nicht, Antonia. Auf der einen Seite ist es schön, aber aus Respekt zu den anderen wollte ich das nicht." Antonia hat nicht locker gelassen, obwohl er eine andere Frau gewinnen ließ – dann gaben sie ihrer Liebe doch eine Chance. Doch plötzlich änderte sich alles.

Als es dann so weit war, hat er sich nicht mehr geliebt gefühlt – lange vor ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars". Patrick hat sich benutzt gefühlt, als wolle sie durch ihn nur ins Fernsehen, in die Öffentlichkeit kommen. Dann eskalierte die Situation: Er habe keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, sich nicht mehr geliebt gefühlt – "Dann hatte ich was mit einer anderen", gibt er zu und ergänzt: "Eigentlich schade..." Doch wie er abschließend betont, haben die Verflossenen "einfach nicht zusammen gepasst".

Collage: RTL, privat Patrick Romer und Antonia Hemmer, Collage

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026