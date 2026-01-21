Patrick Romer: Ex-Freundin Antonia war "devoter Charakter"

Kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp spricht Patrick Romer (30) im Interview mit RTL so offen wie lange nicht über seine Vergangenheit mit Antonia Hemmer (25) – und teilt kräftig aus. Der Reality-Star, der ab dem 23. Januar bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" in Australien um die Krone kämpft, blickt darin auf die gemeinsame Zeit mit Antonia zurück, mit der er zwei Jahre lang ein Paar war und 2022 das Sommerhaus der Stars gewann. An seiner Seite sitzt dabei seine neue Freundin Annelie Henze, mit der er seit gut zwei Jahren zusammen ist und die ihn nun auch in der Phase vor dem Camp unterstützt. Gemeinsam sprechen die beiden darüber, was in der aktuellen Beziehung anders läuft – und warum Patrick die frühere Dynamik mit Antonia heute so deutlich benennt.

Im Gespräch macht Annelie klar, dass sie es wichtig findet, dass Patrick im Dschungel endlich seine Version der Sommerhaus-Geschichte erzählt. "Ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn er mal so ein bisschen seine Seite der Vergangenheit erzählt", sagt sie und betont: "Da gibt es auch immer zwei Seiten." Patrick selbst greift das auf und beschreibt die frühere Partnerschaft mit Antonia als völlig anders als seine heutige Beziehung: "Antonia war so ein devoter Charakter und dann ist einfach in der Beziehung an sich so viel vorgefallen vor dem Sommerhaus, was dann alles zu dieser Explosion geführt hat." Gleichzeitig schwärmt er von der neuen Liebe: "Annelie ist wirklich die tollste Person, die ich jemals kennengelernt habe" und spricht von einer Beziehung "auf Augenhöhe".

Abseits der TV-Formate hat sich zwischen Patrick und Annelie offenbar ein Alltag eingespielt, der weit weg vom Sommerhaus-Stress wirkt. Der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat beschreibt seine Partnerin als offen, humorvoll und als jemanden, der Menschen schnell in seinen Bann zieht – genau das habe ihn schon beim ersten Kennenlernen fasziniert. Annelie unterstützt Patrick nun auf dem Weg ins australische Camp und wünscht sich, dass die Zuschauer dort eine andere Facette von ihm sehen. Antonia selbst hat ihre Trennung von Patrick bereits in der Vergangenheit in Interviews erklärt und ihren eigenen Blick auf das Liebes-Aus geschildert. Während sie ihren Weg als Reality-Bekanntheit weitergeht, scheint Patrick sein Privatleben nun fest mit Annelie zu planen.

IMAGO / Gartner Patrick Romer, TV-Persönlichkeit

Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special-Screening der Sky-Serie Being Burdecki im Zoo Palast Berlin

Promiflash Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze auf einer Fashionshow in Berlin, 2024