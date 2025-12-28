Amanda Seyfrieds Kampf um "Mamma Mia! 3" nimmt Fahrt auf

Amanda Seyfried (40) denkt gar nicht daran, Mamma Mia! hinter sich zu lassen – im Gegenteil: Die Schauspielerin heizt die Hoffnung auf einen dritten Teil des Kinohits gerade kräftig an. Gegenüber dem Magazin People verriet Amanda, dass sie sich weiterhin mit voller Energie für "Mamma Mia! 3" einsetzen und ihren Traum von einer Fortsetzung einfach nicht aufgeben will. "Ich werde weiter für diesen Film kämpfen, bis ich blau im Gesicht bin", sagte sie über ihre Mission, das nächste Kapitel der ABBA-Saga auf die Leinwand zu bringen. Schauplatz ihrer Wunschfortsetzung: natürlich wieder eine sonnendurchflutete griechische Insel, auf der ihre Figur Sophie inzwischen als Mutter mit Kind(ern) im Mittelpunkt steht – begleitet von jeder Menge Gesang und Tanz.

In dem Gespräch erklärte Amanda, dass sie sich eine Story rund um Sophies Leben als Mutter wünscht, inspiriert von dem Weg, den Meryl Streeps (76) Figur Donna mit ihrer Tochter gegangen ist. "Ich liebe es, Mutter zu sein. Ich liebe es, eine Mutter zu spielen, und ich würde gerne in die Neugier rund um Mutterschaft und Kindererziehung auf einer griechischen Insel eintauchen – so wie Donna es mit Sophie gemacht hat", schwärmte sie. Gegenüber Deadline hatte Produzentin Judy Craymer bereits bestätigt, dass ein dritter Teil nicht nur geplant sei, sondern sich sogar schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinde: Das Drehbuch stehe, man wisse genau, was man mit dem Film vorhabe, und "es wird passieren". Dazu kommt: Laut Judy soll auch Meryl Streep wieder an Bord sein, was die Vorfreude vieler Fans zusätzlich anheizt. Amanda wiederum betonte bei Deadline, dass sie trotz "ein bisschen Müdigkeit bei Fortsetzungen" jederzeit "in einem Herzschlag" zu "Mamma Mia! 3" zusagen würde.

Privat kann Amanda bei diesem Herzensthema aus eigener Erfahrung schöpfen: Die Schauspielerin, die selbst zwei Kinder hat, spricht immer wieder offen darüber, wie sehr sie das Familienleben prägt. In Interviews wirkt sie oft bodenständig, erzählt von ihrem Alltag fernab roter Teppiche, von Tieren, Gartenarbeit und dem Versuch, Arbeit und Privatleben in Balance zu bringen. Gerade deshalb scheint sie die Rolle der Film-Mama Sophie besonders zu lieben – sie kann viel von sich selbst einfließen lassen. Auch ihre enge Verbindung zu einigen Kollegen aus der "Mamma Mia!"-Familie hebt Amanda immer wieder hervor. Die Vertrautheit vor und hinter der Kamera ist ein Teil dessen, was die Reihe für viele so besonders macht – und möglicherweise auch ein Grund, warum Amanda ihren Kampf um "Mamma Mia! 3" nicht aufgibt.

Getty Images Amanda Seyfried in New York, März 2025

Imago Sophie Sheridan, gespielt von Amanda Seyfried, mit Tagebuch in einer Szene aus "Mamma Mia!" (2008)

ActionPress Christine Baranski, Meryl Streep und Julie Walters in "Mamma Mia"