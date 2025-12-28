Brigitte Bardot sprach von Suizidversuchen und Depressionen

Die legendäre Schauspielerin Brigitte Bardot (91) sprach in der Dokumentation "Bardot" offen über die düsteren Kapitel ihres Lebens und gestand, mehrere Suizidversuche unternommen zu haben. Brigitte, die nun am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren verstarb, erklärte, sie sei durch ein "Wunder" gerettet worden. "Ich wollte Suizid begehen", erzählte sie in dem Film. Details zu diesem "Wunder" ließ sie offen, räumte aber ein, dass ihr Kampf gegen die Depressionen ein langer, fortwährender Prozess war. "Jeden Morgen wache ich auf, und ich bin traurig", offenbarte sie.

Wie OK! berichtet, hatte die französische Ikone bereits in ihrer 1998 erschienenen Autobiografie über ihre inneren Schmerzen und Selbstzweifel geschrieben. Trotz ihres Erfolgs in den 1950er- und 1960er-Jahren, der nach außen ein glanzvolles Leben suggerierte, litt Bardot hinter den Kulissen stark. Vor ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft 1973 trank sie nach eigenen Angaben täglich zwei Flaschen Champagner und drei Flaschen Wein. "Du kannst dem Leid nicht entkommen, das auf großes Glück folgt", erklärte Brigitte mit Blick auf ihre Suizidversuche.

Nach ihrer Schauspielkarriere zog sich Brigitte Bardot weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich dem Tierschutz. Mit der Gründung der "Brigitte Bardot Foundation" im Jahr 1986 kämpfte sie leidenschaftlich für die Rechte von Tieren. Die Nachricht von ihrem Tod löste bei Fans und Wegbegleitern große Trauer aus. In den sozialen Medien sammelten sich binnen kürzester Zeit unzählige Beileidsbekundungen. Brigittes offene Worte über ihre seelischen Kämpfe gewähren einen seltenen Einblick in die Schattenseiten ihres Lebens im Rampenlicht, das Millionen von Menschen fasziniert verfolgten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Brigitte Bardot in Paris 2004

Getty Images Brigitte Bardot im August 1972

Getty Images Brigitte Bardot, französische Schauspielerin