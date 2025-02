Während Dschungel: Kamerateam belästigte Sam Dylans Eltern

Sam Dylan (34) teilt fast sein ganzes Leben im Netz, doch auch der Realitystar hat seine Grenzen. Interviewanfragen an seine Familie lehnt er kategorisch ab und ist deshalb umso schockierter darüber, was sich ereignete, während er sich für einen Dreh in Australien befand. "Ich werde nicht sagen, welcher Sender das war, aber als ich im Dschungel war, stand auf einmal ein Kamerateam bei uns vor der Tür. Meine Mutter war total erschrocken, die kann mit so was gar nicht umgehen", berichtet er seinen Fans auf Instagram. Die Eltern des Cloppenburgers sind 78 und 80 Jahre alt und haben kein Interesse, im Fernsehen stattzufinden. Außerdem erklärt Sam: "Mein Papa hat Demenz und das ist eh schon alles schwierig."

Obwohl die Eltern des Influencers ablehnen wollten, habe sie das TV-Team bequatscht. "Dann war dieses Kamerateam so penetrant, dass sie es irgendwie geschafft haben, meine Mutter zu überreden, sie ins Haus zu lassen", erzählt Sam im Netz. Glücklicherweise sei kurz darauf eine jüngere Verwandte zu Besuch gekommen und habe den Dreh abgebrochen.

Für Sam ist seine Familie wichtiger als seine Karriere. Bislang haben der 34-Jährige und sein Partner Rafi Rachek (35) noch keine eigenen Kinder, doch der einstige Prince Charming-Boy denkt über das Thema Nachwuchs nach. Seinen Wunsch für die Zukunft beschrieb er gegenüber RTL so: "Mit einem eigenen Baby, auf jeden Fall. Als Papa von einer kleinen Prinzessin – da sehe ich mich."

