Realitystar Tara Tabitha erklärt Grund für Stille im Netz

Reality-TV-Star Tara Tabitha (32) hat sich nach längerer Funkstille nun auf Instagram zurückgemeldet und offen über den Grund ihrer Abwesenheit gesprochen. Sie berichtete, dass sie vor über einer Woche erneut von einer schmerzhaften Zahnwurzelentzündung betroffen war. Diese gesundheitliche Baustelle begleitet sie bereits seit Jahren und flammt immer wieder unvorhersehbar auf. Nach der jüngsten, besonders heftigen Episode entschied sich Tara schließlich dazu, den betroffenen Zahn ziehen zu lassen. "Es war eine größere Prozedur als erwartet. Ich erspare euch die Details, aber es hat Stunden gedauert und war sehr kompliziert", schrieb Tara.

In ihrer Instagram-Story erinnerte Tara daran, dass viele Fans ihre Zahnprobleme bereits bei Kampf der Realitystars miterlebt hatten, als ihr Gesicht stark angeschwollen war. Der Eingriff sei für sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr belastend gewesen. Inzwischen befinde sie sich jedoch langsam auf dem Weg der Besserung. "An manchen Tagen geht es mir gut, an anderen ist mein Körper plötzlich wieder total schwach und ich komme gar nicht aus dem Bett", erklärt Tara. Ihre Fitness-Journey habe dadurch einen deutlichen Rückschlag erlitten, dennoch versuche sie, ihre Ernährung so gesund wie möglich zu gestalten, da ihr Körper aktuell besonders viel Energie benötige.

Ganz aus dem Alltag zurückgezogen hat sich Tara in dieser Phase jedoch nicht. Die TV-Bekanntheit verriet ihren Fans, dass sie an besseren Tagen versucht, so produktiv wie möglich zu bleiben: Ihre Steuerunterlagen habe sie bereits erledigt, zudem absolviere sie parallel einen Online-Zeichenkurs am iPad. Damit verfolgt sie ein Herzensprojekt, das sie schon länger beschäftigt: Noch in diesem Jahr möchte Tara eine eigene Modekollektion mit selbst entworfenen Prints auf den Markt bringen. "Ich hoffe, dass ich bald wieder komplett fit bin und wieder mehr für euch und auch für mich da sein kann", schreibt Tara an ihre Follower. "Also bis ganz bald, meine Lieben, ich vermisse euch und fühlt euch umarmt!"

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

RTLZWEI Tara Tabitha, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dezember 2025