Für Klicks: Fabio Knez' Kritik an Daryas Essen war Strategie

In ihrem neuen Solo-Podcast "Pillow Talk" überrascht Darya Strelnikova (33) ihre Fans mit einem ehrlichen Geständnis. In der ersten Folge spricht sie viel über die Trennung von ihrem Ex Fabio Knez (32) im vergangenen November und auch darüber, dass dieser immer wieder öffentlich ihr Essverhalten kritisierte, was ihre Follower schockierte. Nun verrät sie, dass hinter den Videos, die für Schlagzeilen sorgten, Taktik steckte. "Ich sehe, was ihr meint und mittlerweile sehe ich das auch von einem anderen Blickwinkel, aber am Anfang war das wirklich nur unsere Strategie, um Follower zu sammeln und Kommentare zu kriegen", gesteht sie.

Tatsächlich habe keine ernst gemeinte Kritik hinter Fabios Worten gesteckt. "Die Videos, in denen er so kacke gesprochen hat, sind einfach immer viral gegangen. Das war am Anfang immer nur lustig. Sobald die Kamera weg war, hat er immer gesagt, dass er es nicht ernst meint", erzählt sie. Inzwischen verstehe Darya aber das Entsetzen ihrer Community: "Zum Schluss hab ich immer wieder gesagt: 'Bitte lass das, ich möchte das nicht.' Ich habe mich mit diesen Videos nicht mehr wohlgefühlt." Auch Fabio habe das eingesehen.

Es waren Sätze wie sie solle "für die Gesundheit, für die Optik" abnehmen, "in letzter Zeit isst du ganz schön viel" und "du frisst mir noch die Haare vom Kopf", die die Fans des Models sehr irritierten und auch schockierten. Nach ihrer Trennung fragten sich einige auch, ob die Aussagen ihre Beziehung vielleicht sehr belastet hätten und vielleicht sogar mit zum Liebes-Aus führten. Während Fabio nach der Trennung aber immer wieder im Netz unter Beschuss steht, nimmt seine Ex ihn öffentlich in Schutz. "Ich möchte euch herzlich bitten, solche Kommentare künftig unter meinen Beiträgen zu unterlassen. Ich werde sie in Zukunft auch löschen, da ich mir einen respektvollen Umgang wünsche", machte die 33-Jährige erst kürzlich in ihrer Instagram-Story deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabio Knez und Darya Strelnikova, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars