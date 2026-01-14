Darya ist nach Trennung von Fabio Knez "extrem enttäuscht"

Darya Strelnikova (33) nimmt in ihrem neuen Podcast "Pillow Talk" kein Blatt vor den Mund. Weniger als zwei Monate nach der Trennung von Fabio Knez (32) gibt sie einen Einblick in ihren Gemütszustand. "Ich bin einfach nur so extrem enttäuscht von dieser ganzen Geschichte", gesteht die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Sie fühle sich wie in einem "Loch aus Kummer, Herzschmerz und Enttäuschung" gefangen, doch sie schaue hoffnungsvoll in die Zukunft: "Es wird der Tag kommen, an dem es mir besser geht. Es wird der Tag kommen, an dem ich nicht sofort in Tränen ausbreche, wenn ich über diese Beziehung spreche."

Im Podcast betonte Darya mehrfach, dass die Beziehung zu Fabio auch ihre guten Seiten gehabt habe. Die Realitystars hätten normale Ups und Downs gehabt, wie jedes andere Paar auch. "Wir hatten eine wunderschöne Beziehung, aber die Trennung war leider nicht so toll", stellte sie im Podcast klar. Seitdem fühle sie sich "schwerelos" und kämpfe mit ihren Emotionen. Doch die Auswanderin will nicht einfach aufgeben: "Ich versuche, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen."

Darya und Fabio gaben das Liebes-Aus im November 2025 bekannt, verrieten jedoch keine Einzelheiten. Während des Podcasts kam die Social-Media-Bekanntheit nun auch auf die Gründe für die Trennung zu sprechen. "Wir haben das gleiche Ziel im Leben, aber die Art und Weise, wie wir es erreichen wollen, ist völlig unterschiedlich", berichtete sie. Fabios Weg könne sie einfach nicht mehr mit ihm gemeinsam gehen. Schlussendlich entschied sich der einstige Dschungelcamper dazu, Schluss zu machen.

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Reality-TV-Bekanntheiten

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juni 2024

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin