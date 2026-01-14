Vor Trennung: Bei Fabio und Darya lief es lange schlecht

Internet-Star Darya Strelnikova (33) hat in ihrem brandneuen Podcast "Pillow Talk" offen über das Ende ihrer Beziehung mit Fabio Knez (32) gesprochen und verraten, dass es zwischen den beiden schon lange vor der endgültigen Trennung nicht mehr rundlief. Der Wendepunkt sei für sie nach einem Besuch auf dem Oktoberfest gewesen, erzählte das Model. Als sie von dem Wiesn-Trip zurück nach Hause kam, habe sie gemerkt, dass sich etwas zwischen ihr und Fabio verändert hatte. Er sei plötzlich anders gewesen, erzählte Darya, ohne ins Detail zu gehen. Anfang November setzten sich die beiden dann gemeinsam hin, um über ihre Liebe zu sprechen – mit dem Entschluss, der Beziehung noch eine letzte Chance zu geben.

In dem Podcast erinnert sich Darya daran, wie sehr sie in diesem Gespräch hin- und hergerissen war. "Wir haben so viele Dinge überstanden, von denen ihr nichts wisst. [...] Wie kann das sein, dass so viel passiert ist und die Beziehung nie kaputtging und jetzt sitzen wir hier und reden darüber, Schluss zu machen?", habe sie damals gedacht, berichtet sie im "Pillow Talk". Trotz des gemeinsamen Versuchs, noch einmal neu anzufangen, sei die Stimmung allerdings nicht besser geworden. Schließlich habe sich Fabio dazu entschieden, die Beziehung nicht weiterführen zu wollen. Er habe "nicht mehr kämpfen" wollen und sich für die Trennung entschieden, wie Darya erzählt. Damit war die Beziehung des Reality-Paares, das sich durch TV-Formate und Social Media eine gemeinsame Fanbasis aufgebaut hatte, endgültig vorbei.

Besonders ehrlich spricht Darya im Podcast über sich selbst und ihre Rolle in der Beziehung. Sie gesteht, sich in der Zeit mit Fabio stark verändert zu haben: "Ich habe mich extrem angepasst. [...] Es ist einerseits eine gute Eigenschaft, aber andererseits ist es eine schlechte Eigenschaft, weil man sich selbst verliert." Genau das sei ihr passiert – zumindest "zum Teil", wie sie sagt. Gegen Ende der Beziehung sei sie emotional völlig ausgelaugt gewesen. "Ich habe zum Schluss der Beziehung sehr wenig Energie gehabt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel geweint. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer Beziehung so viel geweint habe", schildert die Influencerin im "Pillow Talk". Für sie steht damit nun eine Phase an, in der sie sich wieder mehr auf sich selbst und ihr eigenes Wohlbefinden konzentriert.

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model