Gerda Lewis kommentiert Samira-Eva-Situation im Dschungel

Gerda Lewis (33) äußert sich zu dem schwelenden Streit zwischen Evanthia Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) – und findet klare Worte. In ihrer Instagram-Story erklärt die Influencerin, warum die Fronten im Dschungelcamp aus ihrer Sicht weiterhin verhärtet sind. Der Kern ihres Vorwurfs: Eva habe sich nie wirklich aufrichtig bei Samira entschuldigt. Gerade jetzt, wo beide gemeinsam im australischen Camp sitzen und das Thema wegen der früheren Liaison zwischen Eva und Samiras Ex-Mann Serkan Yavuz wieder hochkocht, sei das fehlende Eingeständnis besonders schmerzhaft. Gerda sagt, eine ehrliche, frühzeitige Entschuldigung hätte vieles entschärfen können.

Die Ex-Bachelorette schildert ihre Sicht. "Ich glaube, Samiras Problem ist oder war, dass Eva sich nie aufrichtig entschuldigt hat", sagt sie. Der Eindruck, Eva relativiere ihr Verhalten mit Formulierungen wie "Es tut mir leid, aber..." oder verweise auf ihren damaligen Beziehungsstatus, sei für Samira "nochmal mehr verletzend". Besonders kritisch sieht sie den Zeitpunkt: Die Entschuldigung sei erst kurz vor dem Start des Dschungelcamps gekommen und habe daher "nicht wirklich von Herzen" gewirkt. In ihrer schriftlichen Ergänzung legte Gerda nach: "Ich finde, da fehlt einfach die aufrichtige Einsicht und hinter jedem Satz kommt ein 'aber'. Damit relativiert sie die Situation wieder. Einfach mal aufrichtig dazu stehen. Wie gesagt, jeder macht Fehler, aber wie man danach damit umgeht, ist das viel größere Problem in meinen Augen." Ihre These: Hätte Eva sich bedingungslos und früh entschuldigt, wäre Samira die Letzte, die nicht verziehen hätte.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt, dass der Konflikt zwischen Samira und Eva im Camp bereits offen ausgetragen wurde. Die zweifache Mama hatte die Ex-Affäre ihres Ex-Partners schon zuvor direkt angesprochen und den späten Zeitpunkt der Entschuldigung kritisiert. Beide kennen die Dynamiken der TV-Welt, doch privat prallen unterschiedliche Erwartungen an Reue und Verantwortung aufeinander. Samira steht für ein enges Familienverständnis, während Eva, die als Single in die Affäre mit Serkan gegangen war, heute betont distanziert auf ihre Vergangenheit blickt. Gerda, die sich in sozialen Medien oft zu zwischenmenschlichen Themen äußert, positioniert sich als Beobachterin, die auf klare Worte und Konsequenz setzt. So dreht sich der Streit längst nicht mehr nur um das, was war, sondern darum, wie man miteinander umgeht, wenn Kameras laufen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, RTL, Imago Gerda Lewis, Samira Yavuz und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Umut Tekin, Dschungelcamp 2026