"Jeder Körper ist toll": Gerda Lewis reagiert auf fiesen Fan

Gerda Lewis (33) hat auf Instagram ein neues Fitnessvideo geteilt und damit ihren Followern frische Einblicke in ihre Trainingsroutine geliefert. Zu einem Vorher-Nachher-Clip schrieb die Reality-TV-Bekanntheit: "Jeder Körper ist toll, so wie er ist. Das hier soll kein Vergleich sein und auch kein Bild davon, wie etwas aussehen 'muss'." Sie betonte, es gehe um ihre persönliche Entwicklung und darum, dranzubleiben. In der Kommentarspalte wurde sie jedoch mit einer spitzen Bemerkung konfrontiert: Ein User stichelte: "Als ob das jemals deine Meinung war. Come on, Girl." Gerda reagierte prompt und machte klar, worum es ihr tatsächlich geht.

Die Influencerin stellte unter dem Post unmissverständlich richtig: "Es geht darum, nicht andere Körper zu vergleichen oder zu bewerten, sondern um meine eigene Entwicklung. Du hast den Text anscheinend nicht verstanden." In einer anschließenden Story legte Gerda nach und erklärte ausführlicher, warum sie solche Unterstellungen nerven. Sie versuche, das Thema bewusst sensibel zu behandeln und niemandem ein Ideal aufzudrücken. Wer sich wohlfühle, solle genau so bleiben. Wer etwas verändern wolle, dürfe Motivation mitnehmen – ohne Druck, ohne Abwertung. Dass ihr die Worte verdreht würden und andere das auch noch liken, sei frustrierend, hielt sie fest und fragte ihre Community, warum solche Accounts ihrem Profil überhaupt folgen.

Persönliche Einblicke teilt Gerda mit ihrer Community schon lange: Ob Fitnessalltag, Beziehungsfragen oder Lebensplanung – ihre Follower bekommen viel aus ihrem Privatleben mit. Wenn es um Themen wie Selbstbild oder Zukunft geht, positioniert sich Gerda meist klar, ohne großen Pathos. In der Vergangenheit hat sie etwa offen darüber gesprochen, dass sie sich aktuell nicht als zukünftige Mutter sieht, die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, mit einem passenden Partner aber nicht komplett ausschließt. Auch bei ihrem Körperfokus scheint für Gerda weniger Perfektion, sondern eher ein Lebensstil im Vordergrund zu stehen, mit dem sie sich wohlfühlt. Genau das wünscht sie auch ihren Followern: "Es geht eher darum, die beste Version deiner selbst zu werden und stolz darauf zu sein, wie weit du gekommen bist. Jeder fängt bei Tag eins an, aber wichtiger ist, auch durchzuhalten. Für dich."

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Getty Images Gerda Lewis, Juni 2022