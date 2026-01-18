Jana Ina und Monica: Tattoo besiegelt ewige Freundschaft

Jana Ina Zarrella (49) und Monica Meier-Ivancan (48) haben ihre enge Freundschaft mit Tinte besiegelt – und das ziemlich sichtbar. In einer Instagram-Story, die inzwischen abgelaufen ist, zeigte Jana Ina die frisch gestochenen Partner-Tattoos der beiden, gestochen am Handgelenk und aus mehreren kleinen Symbolen, darunter ein Mini-Herz, zusammengesetzt. Dazu schrieb sie: "Was verbindet uns 4ever? Freundinnen-Tattoo Forever." Kurz darauf folgte ein Foto aus einem Restaurant, in dem die Moderatorin und das Model ihren neuen Körperschmuck gemeinsam feierten. Kennengelernt hatten sie sich vor Jahren bei den Dreharbeiten zu "Das Model und der Freak", seither blieb die Verbindung bestehen.

Über ihre wachsende Freundschaft schwärmen beide Frauen gleichermaßen. Jana Ina, die in all dem öffentlichen Trubel ihre Privatsphäre schätzt, erklärte gegenüber spot on news, dass die Nähe in der Zeit ohne Ehemänner und Kinder entstand, als sie während der Show viel zusammen unternahmen. Aus gemeinsamen Abenden wurde Vertrautheit, aus Begegnungen ein fester Platz im Leben der anderen. Monica beschrieb im Magazin Closer bereits 2016, worauf es ihr ankommt: "Wichtig ist, dass man miteinander redet und sich gegenseitig zuhört. Und auch, dass man im Job für den anderen einsteht und sich auch dabei unterstützt", betonte sie. Gegenüber Bunte ergänzte sie: "Eine Freundschaft muss sich gut anfühlen. Man muss das Gefühl haben, der Person zu einhundert Prozent vertrauen und mit ihr lachen zu können", und machte klar, wie dankbar sie für diese stabile Verbindung ist.

Abseits von roten Teppichen teilen die beiden Frauen viele Lebensmomente, die tiefer gehen als gemeinsame Projekte. Monica, die 2004 schlagartig berühmt wurde, als sie die erste deutsche Bachelorette auf RTL war, und die Grill den Henssler-Jurorin Jana Ina begleiteten einander durch Schwangerschaften, feierten Meilensteine, standen sich bei, wenn Termine drängten und der Alltag dazwischenfunkte. Aus gemeinsamer Arbeit wurde Privatsache – mit Restaurant-Abenden, spontanen Schnappschüssen und Ritualen, die nur Freundinnen kennen. Wer die zwei erlebt, merkt schnell: Da ist nicht nur Glamour, da ist Verlässlichkeit.

Getty Images Monica Ivancan und Jana Ina Zarrella im Jahr 2007

Alexander Koerner / Getty Images Jana Ina Zarrella und Monica Ivancan bei der Bambi-Verleihung 2016 in Berlin

Getty Images Jana Ina Zarrella und Monica Ivancan im Jahr 2012