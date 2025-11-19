Post Malone und Ex erzielen Einigung im Sorgerechtsstreit

Post Malone (30) und seine Ex-Verlobte Hee Sung "Jamie" Park haben ihren monatelangen Sorgerechtsstreit um ihre dreijährige Tochter beigelegt. Eine Einigung über das Sorgerecht, Besuchsrechte und Unterhaltszahlungen wurde vergangene Woche erzielt, wie aus einem von TMZ veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht. Die Details der Vereinbarung, die möglicherweise auch Aspekte wie die Krankenversicherung des Kindes umfassen könnten, bleiben unter Verschluss. Die Konflikte über den Wohnort des Verfahrens scheinen damit endgültig beigelegt zu sein.

Jamie hatte im April eine Verlegung des Falls nach Los Angeles angestrebt, was potenziell höhere Unterhaltszahlungen ermöglicht hätte. Post hingegen hatte den Fall bereits in Utah eröffnet, wo die beiden zuvor das Sorgerecht geteilt hatten. Berichten zufolge zog Jamie Anfang 2025 nach Kalifornien, nachdem ihre Beziehung zu dem Musiker Ende 2024 gescheitert war. Mit der nun geschlossenen Übereinkunft scheint ein langwieriger Streit ein friedliches Ende gefunden zu haben. Die genauen Konditionen bleiben jedoch vertraulich, was weiteren Spekulationen entgegenwirkt.

Im Privatleben des "Sunflower"-Interpreten tut sich ebenfalls Neues: Post wird derzeit mit Christy Lee in Verbindung gebracht. Die beiden wurden erstmals im Januar bei einem romantischen Abendessen in Rom zusammen gesehen. Der Musiker, der für seine geerdete Persönlichkeit bekannt ist, scheint sich nach Jahren in einer medienwirksamen Beziehung mit Jamie auf ein neues Kapitel zu konzentrieren. Seine dreijährige Tochter bleibt dabei offenbar ein zentraler Punkt seines Lebens, was in der zentralen Rolle, die ihre Betreuung in den vergangenen Monaten gespielt hat, deutlich wird.

Getty Images Post Malone, April 2025

Getty Images Post Malone, Juni 2024

IMAGO / Berlinfoto Post Malone bei seinem Konzert in der Wuhlheide in Berlin, August 2025