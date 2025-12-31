Vor ihrem Tod: Tatiana Schlossberg (35) dankte ihrer Familie

Die tragische Nachricht erschütterte am 30. Dezember die Welt: Tatiana Schlossberg, Enkelin des legendären Präsidenten John F. Kennedy (†46), verstarb im Alter von nur 35 Jahren an Leukämie. Doch bevor sie ihren letzten Atemzug tat, hinterließ die Journalistin der Welt ein bewegendes Vermächtnis – einen Essay, der die unerschütterliche Liebe zu ihrer Familie offenbarte. In ihrem berührenden Artikel "Ein Kampf mit meinem Blut" für das renommierte Magazin The New Yorker schrieb sie: "Meine Eltern und Geschwister haben meine Kinder großgezogen und fast jeden Tag in meinen verschiedenen Krankenhäusern gesessen." Diese Worte zeigen die tiefe Dankbarkeit, die Tatiana für ihre Familie empfand, während sie den schwersten Kampf ihres Lebens führte. Die Diagnose kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Mai 2024 bemerkten die Ärzte ungewöhnliche Werte in ihrem Blutbild. Was zunächst wie eine harmlose Komplikation nach der Entbindung aussah, entpuppte sich als aggressive Form der akuten myeloischen Leukämie.

Ihre ältere Schwester Rose erwies sich als perfekte Spenderin für die Stammzelltransplantation, während ihr Bruder Jack (32), obwohl nur ein "Halb-Match", die Ärzte bedrängte und fragte, "ob ein Halb-Match gut genug sein könnte." Die Bindung zwischen Jack, der kürzlich seine Kandidatur für den Kongress ankündigte, und Tatiana war von außergewöhnlicher Intensität und gemeinsamen Leidenschaften geprägt. Beide teilten nicht nur die Liebe zur Geschichte und Umwelt – Tatiana als preisgekrönte Umweltjournalistin und Autorin des Buches "Inconspicuous Consumption", Jack als Co-Vorsitzender der Klimaorganisation "Climate Power" – sondern auch das tiefe Bewusstsein für ihre Verantwortung als Kennedy-Erben. In ihrem Essay würdigte Tatiana die emotionale Stärke ihrer Angehörigen: "Sie haben meine Hand unerschrocken gehalten, während ich gelitten habe, und versucht, ihren Schmerz und ihre Traurigkeit nicht zu zeigen, um mich davor zu schützen. Das war ein großes Geschenk, auch wenn ich ihren Schmerz jeden Tag spüre." Auch die Zeilen über Tatianas Ehemann George berühren: "George hat für mich alles getan, was er nur konnte", schrieb sie im New Yorker. "Er sprach mit allen Ärzten und Versicherungsmenschen, mit denen ich nicht sprechen wollte; er schlief auf dem Krankenhausboden."

Sie habe sich ihr ganzes Leben lang bemüht, "eine gute Schülerin und eine gute Schwester und eine gute Tochter zu sein", so Tatiana. Diese Zeilen offenbaren nicht nur ihre selbstlose Natur, sondern auch die Last, die sie empfand, ihrer bereits so schwer geprüften Familie weiteres Leid zuzufügen. Besonders berührend war ihre Sorge um ihre beiden kleinen Kinder – den zweijährigen Sohn Edwin und die wenige Monate alte Tochter. Jack hatte 2022 stolz in der Today Show verkündet: "Ich habe einen neuen Neffen. Es ist ein Junge. Sein Name ist Edwin, aber ich nenne ihn gerne Jack." Jack fällt nun die Aufgabe zu, Tatianas Kinder von ihrer Mutter zu erzählen. Sie werde die Gesichter ihrer Kinder "permanent auf der Innenseite meiner Augenlider" sehen, schrieb Tatiana – ein poetisches Bild, das die Intensität ihrer mütterlichen Liebe verdeutlicht.

Imago Tatiana Schlossberg präsentiert ihr Buch "Inconspicuous Consumption" bei einer Lesung und Signierstunde in East Hampton

Getty Images Prinz William trifft Caroline Kennedy, Jack Kennedy Schlossberg und Tatiana Kennedy Schlossberg an der JFK Library in Boston, 2022

Getty Images Jack Schlossberg, Enkel von John F. Kennedy