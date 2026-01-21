Doppelgängerin? Ivanka Trump trägt nachts eine Sonnenbrille

Ivanka Trump (44) sorgte beim College-Football-Nationalchampionship-Spiel in Miami für Aufruhr. Gemeinsam mit ihrem Vater Donald Trump (79) und anderen Familienmitgliedern besuchte sie das Stadion und zog dabei besonders durch eine modische Entscheidung die Aufmerksamkeit auf sich: Die ehemalige Beraterin trug trotz der nächtlichen Uhrzeit eine große Sonnenbrille. Schnell entbrannten auf sozialen Medien Spekulationen, ob es sich bei der Blondine überhaupt um die echte Ivanka handelte. Einige User sprachen von einer möglichen Doppelgängerin, während andere auf kosmetische Prozeduren spekulierten, die Ivanka damit zu kaschieren versuchte, wie OK! berichtet.

Neben Ivanka hielten sich auch weitere Nachkommen der Trump-Familie im Stadion auf. Donalds Schwiegertochter Lara Trump (43) teilte auf Instagram ein Foto, das den Ex-Präsidenten zeigt, wie er mit ihren beiden Kindern Händchen hält. Begleitet wurde die Familie von einem Mix aus Buhrufen und Jubel, als Donald Trump auf der Leinwand eingeblendet wurde. Nach ihrem Austritt aus der Politik will Ivanka sich verstärkt auf die Erziehung ihrer drei Kinder konzentrieren und blieb dem Weißen Haus auch nach dem erneuten Wahlsieg von Donald Trump 2024 fern. Sie äußerte sich in der Vergangenheit kritisch über die negative Atmosphäre in der politischen Szene.

Ivanka Trump bleibt durch ihre Auftritte dennoch ein Gesprächsthema, auch abseits ihrer früheren Rolle als Politikberaterin. Zuletzt hatte sie während eines Skiurlaubs für Schlagzeilen gesorgt, als ihr großes Sicherheitsaufgebot Kritik hervorrief. Ivanka und ihre Familie hatten dabei mit Umstellungen für andere Touristen für Unmut gesorgt. Ob auf der Skipiste oder im Stadion: In der Öffentlichkeit behält Ivanka eine betont polarisierende Wirkung, die nicht selten für Diskussionen – und reichlich Aufmerksamkeit – sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ivanka Trump, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / /ivankatrump Donald und Ivanka Trump, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ivanka Trump im Januar 2021