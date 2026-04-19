So viel kostet Sarah Fergusons Unterschlupf in Österreich

Seit September 2025 war Sarah Ferguson (66) von der Bildfläche verschwunden – nun lüftet sich das Rätsel um ihren Aufenthaltsort. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, hält sich die frühere Duchess of York seit Februar im österreichischen Luxusresort "Mayrlife Medical Health Resort" im kleinen Ort Altaussee in den Alpen auf. Damit verweilt sie dort bereits seit rund zwei Monaten, und die Rechnung soll sich inzwischen auf satte 165.000 Euro summiert haben – bei einem Nachtpreis von angeblich 2.300 Euro für ihre Suite.

Laut einem Insider verbringt Sarah die Zeit dort jedoch nahezu vollständig in ihrem Zimmer, ohne die idyllische Berglandschaft wirklich zu genießen. Sie verlasse ihre Suite nur sehr selten und nehme ihre Mahlzeiten fast ausschließlich per Room-Service zu sich. Dass sie sich ausgerechnet in Altaussee versteckt, soll kein Zufall gewesen sein: "Sie hat falsche Fährten gelegt, um zu verhindern, dass man ihr auf die Spur kommt, und nur sehr wenige Menschen waren in das Geheimnis eingeweiht", zitiert The Sun eine Quelle. Angeblich wusste selbst die königliche Familie nicht, wo Fergie sich aufhielt. Als Hintergrund für das Untertauchen nennt der Insider den wachsenden Druck rund um die Epstein (†66)-Akten: "Sie weiß, dass es sich um eine sehr ernste Situation handelt. Obwohl sie weiß, dass der Skandal nicht einfach verschwinden wird, steckt sie praktisch den Kopf in den Sand und hat beschlossen, sich so lange wie möglich zu verstecken."

Das Resort in Altaussee ist Sarah keine Unbekannte. Bereits im Januar hatte sie in einem Social-Media-Clip Werbung für das Luxushotel gemacht. Ihr Leben steht derzeit vor großen Veränderungen: Im Zuge der Epstein-Affäre wurden ihr und ihrem Ex-Mann Andrew (66) alle royalen Titel aberkannt, zudem mussten beide die Royal Lodge verlassen, in der sie zuletzt gewohnt hatten. Erstmals seit ihrem Abtauchen war die zweifache Mutter Mitte April in dem österreichischen Skidorf fotografiert worden – in einer marineblauen Jacke, mit Baseballkappe und Sonnenbrille.

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Antibes

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Imago Sarah Ferguson, Duchess of York, bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London