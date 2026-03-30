Beängstigender Gedanke: Peter Andre will noch kein Opa sein

Peter Andre (53) hat in seiner Kolumne für das Magazin New! offen über seine Gefühle zum Thema Großelternschaft gesprochen. Der 53-jährige Sänger zeigte sich dabei "absolut verängstigt" bei dem Gedanken, selbst Großvater zu werden. Anlass für seine Überlegungen war die Nachricht, dass sein TV-Kollege Jeff Brazier mit 46 Jahren Opa geworden ist. Während Peter sich für Jeff freut, betonte er gleichzeitig, dass er sich trotz seines höheren Alters noch viel zu jung für diese Lebensphase fühle. Der Musiker ist Vater von fünf Kindern: Mit seiner Ex-Frau Katie Price (47) hat er die 20-jährige Junior und die 18-jährige Princess, mit seiner aktuellen Ehefrau Emily MacDonagh die zwölfjährige Millie, den neunjährigen Theo und die 23 Monate alte Belle.

In seiner Kolumne schrieb Peter über Jeff: "Ich bin so glücklich für ihn, obwohl der Gedanke daran mich absolut verängstigt. Ich bin 53 und absolut nicht bereit, jetzt schon Großvater zu sein, ich fühle mich viel zu jung dafür!" Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer erklärte weiter, dass Jeff als junger Großvater großartig aussehe, er selbst sich aber definitiv noch zu jung für diese Rolle fühle. Jeff Brazier war Vater geworden, als sein Sohn Freddy mit seiner Ex-Freundin Holly Swinburn die kleine Isla Jane bekommen hatte.

Sollte Peter dennoch eines Tages Großvater werden, hat er bereits klare Vorstellungen davon, wie er genannt werden möchte. Der Sänger hat seinen Kindern mitgeteilt, dass er auf keinen Fall "Grandpa" heißen will. Stattdessen hat er sich bereits Spitznamen ausgesucht: "Ich möchte 'Pops' genannt werden oder 'The OG', als in 'The Original Greek'. Oder 'The Old Greek'!", verriet er in seiner Kolumne. Mit diesen kreativen Alternativen zum traditionellen Opa-Titel möchte Peter offenbar vermeiden, sich älter zu fühlen, als er sich tatsächlich fühlt. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, Jeff zu seiner neuen Rolle zu gratulieren.

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Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

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Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Arabella Rose Kushner im Juli 2024

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Getty Images Princess Andre, Peter Andre und Junior Andre im Mai 2025