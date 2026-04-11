Peter Andre entsetzt: Tochter Princess wird online belästigt

Peter Andre (53) ist fassungslos darüber, was seine Tochter online durchmachen muss. Princess (18) wird demnach regelmäßig von fremden Männern mit ungewollten, expliziten Bildern bombardiert. Besonders erschütternd: Seit Princess volljährig ist, scheint die Belästigung noch zugenommen zu haben – einige Männer schrieben ihr demnach Nachrichten wie "Bist du jetzt endlich legal?" Gegenüber The Sun erklärt der Sänger: "Du weißt, wie die Leute sind. Du weißt, wie die Welt ist. Aber es trifft trotzdem anders, wenn es deine Tochter ist. Ich verstehe einfach nicht, an welchem Punkt Männer denken, dass es okay ist, Fotos ihrer Genitalien zu schicken. Was denkt der Typ dabei? Ich finde es widerlich und es stresst mich."

In ihrer Realityshow "The Princess Diaries" zeigte Princess ihrem Vater Nachrichten, die sie erhalten hatte. Peters Reaktion war dabei zu sehen: Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen und sagte, er fühle sich "körperlich schlecht" bei dem, was er auf dem Handy seiner Tochter sah. "Ich hasse es, weil du immer noch mein Baby bist", sagte er mit Tränen in den Augen. Princess erklärte, sie könne ihren Account nicht einfach auf privat stellen, denn: "Das ist mein Job." Um sich vor Stalkern zu schützen, postet sie Fotos von sich grundsätzlich erst zeitversetzt, nachdem sie einen Ort bereits verlassen hat.

Peter teilt Princess und deren älteren Bruder Junior mit seiner Ex-Frau Katie Price (47). Katies Umgang mit sozialen Medien und Plattformen wie OnlyFans war in der Vergangenheit immer wieder ein Thema – zuletzt hatte sie ihrer Tochter sogar empfohlen, dort aktiv zu werden. Peter hingegen setzt sich öffentlich für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren ein. In seinem Kolumnentext für das Magazin New Magazine hatte er geschrieben, dass er das entsprechende Gesetz, das Australien bereits eingeführt hat, ausdrücklich begrüße. Mit seiner Frau Emily hat er außerdem drei weitere Kinder, die er nach eigenen Angaben bewusst fernab sozialer Netzwerke aufwachsen lässt.

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Instagram / princess_andre Musiker Peter Andre mit seiner Tochter Princess, Februar 2025

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Instagram / princess_andre Princess Andre im Juni 2025

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Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025