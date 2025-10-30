Sam Thompson verrät: Dieses Model datet der Fernsehstar

Sam Thompson (33) hat eine neue Frau an seiner Seite. Doch offiziell ist die Romanze noch nicht. Im "Staying Relevant"-Podcast verrät er, dass er zurzeit Talitha Balinska datet. Sein Kumpel Pete Wicks (36) fragt ihn daraufhin, ob die beiden schon ein Gespräch über ihre Beziehung geführt haben. Der "Made in Chelsea"-Star antwortet ehrlich: "Nein, darüber wurde noch nicht gesprochen. Es gibt keinen Druck, und das ist das Schöne daran. Es gibt keinen Druck, es gibt keinen Zeitrahmen." Gleichzeitig scherzt er, dass das Model mit dieser Antwort vielleicht nicht allzu glücklich sein werde: "Vielleicht schießt sie mich nächste Woche ab."

Die Beziehung scheint jedoch bereits ernstere Züge anzunehmen, denn Talitha wurde schon in Sams engsten Familienkreis eingeführt. Bei einem Halloween-Wochenende lernte sie seine Schwester Louise, deren Verlobten Ryan und deren Sohn Leo kennen. Für Sam, der einen besonders engen Draht zu seiner Familie hat, ist dies ein bedeutsamer Schritt. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Es ist schön zu sehen, dass Sam nach sechs schwierigen Monaten nach der Trennung von Zara McDermott wieder in einer guten Phase ist und einen Neuanfang wagt."

Auch Zara sorgte nach dem Ende der Beziehung mit Sam für Schlagzeilen. Die Love Island-Bekanntheit datet seit einigen Monaten Louis Tomlinson (33). Anfangs hielten sie ihre Verbindung geheim, doch inzwischen sprechen beide offen über ihre Liebe. Zu Gast im Podcast "Diary of a CEO" erzählte der One Direction-Star kürzlich von der Entstehung seines neuen Albums: "Ich tue mich schwer damit, fiktional zu schreiben. Für mich muss es echt sein. Wenn ich mich jetzt nicht so verliebt fühlen würde, hätte das Album wahrscheinlich einen ganz anderen Ton."

Anzeige Anzeige

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / talitha.balinska Talitha Balinska, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025