Alarmiert: Polizei suchte 2019 zweimal Rob Reiners Haus auf

Neue Unterlagen werfen ein grelles Licht auf die Monate und Jahre vor der Tragödie in Los Angeles: Bereits 2019 rückte die Polizei laut People zweimal zu Rob Reiners (†78) Haus im Stadtteil Brentwood aus. Ein Einsatz wurde als Wohlergehensprüfung erfasst, ein weiterer als psychisch bedingt – ohne dass die Protokolle festhalten, wer Hilfe rief oder wen sie betrafen. Am Sonntag, 14. Dezember 2025, wurden Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer Reiner in ihrem Zuhause erstochen aufgefunden. Ihr Sohn Nick Reiner (32), der auf dem Grundstück lebte, wurde noch am selben Tag festgenommen. Gegen den 32-Jährigen wurden zwei Anklagepunkte wegen Mordes ersten Grades erhoben.

Aus Polizeiregistereinträgen geht hervor, dass Beamtinnen und Beamte am 25. Februar 2019 um 22:12 Uhr eintrafen. Die Anweisung lautete, nach dem Eintreffen zu einer Frau zu gehen – der Vorfall wurde anschließend einem Vorgesetzten gemeldet. Am 27. September 2019 folgte ein weiterer Einsatz, klassifiziert als psychisch bedingt und bezogen auf einen Mann. Die eintreffenden Kräfte stellten laut Vermerk "keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung" fest. Wer die Anrufe tätigte oder wen die Überprüfungen betrafen, bleibt offen. Drei Tage nach dem Doppelmord bestätigte das Gerichtsmedizinische Institut mehrere Schnittverletzungen als Todesursache und stufte beide Taten als Tötungsdelikte ein. Nick Reiner wurde rund sechs Stunden nach dem Fund der Leichen nahe der University of Southern California aufgegriffen. Die Staatsanwaltschaft nennt bislang kein mögliches Motiv. Laut People sollen Vater und Sohn am Vorabend auf einer Party von Conan O'Brien (62) in einen "sehr lauten Streit" geraten sein. Die Anklageverlesung ist für den 7. Januar 2026 angesetzt.

Rob Reiner und Michele Singer Reiner heirateten 1989, nachdem sie sich während der Dreharbeiten zu "When Harry Met Sally…" kennengelernt hatten. Neben Nick haben die beiden die Kinder Jake und Romy – außerdem ist Rob Vater von Tracy, die er in einer früheren Ehe adoptierte. Angehörige beschrieben den Verlust in einem Statement an das Magazin People als "unvorstellbaren Schmerz" und bedankten sich für die Anteilnahme. Nick hatte in der Vergangenheit öffentlich über Suchtprobleme und Phasen der Obdachlosigkeit gesprochen. Vertraute sagten über die Bemühungen der Familie: "Sie haben alles versucht – Abstand geben, Nähe suchen." Zuletzt wurden in Los Angeles Ermittlungsunterlagen im Fall versiegelt, darunter Fotos, Notizen und forensische Berichte, die vorerst nicht öffentlich zugänglich sind. Während die Justiz ihre Arbeit macht, trauern Freunde und Wegbegleiter um die Opfer – und die Familie eines Regisseurs, dessen Filme wie "Stand by Me", "The Princess Bride" und "A Few Good Men" Generationen geprägt haben.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City