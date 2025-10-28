Neben Forsthaus: Marc-Robin Wenz hat weitere Show abgedreht

Marc-Robin Wenz macht sich bereit für den nächsten TV-Doppelschlag: Der Reality-TV-Star tritt in der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" an – und zwar im Duo mit Henna. Im Gespräch mit Promiflash ließ Marc-Robin außerdem durchblicken, dass die Fans ihn nicht nur in diesem Format sehen werden. Er hat bereits eine weitere Show abgedreht, die allerdings erst im kommenden Jahr zu sehen sein soll. Damit steht fest, wann und wo er bald wieder auf dem Bildschirm auftaucht und mit wem er ins Forsthaus einzieht, während parallel schon der nächste Auftritt vorbereitet ist.

Gegenüber Promiflash bestätigte Marc-Robin seine prallen TV-Pläne ganz offen: "Ich habe ja noch eins abgedreht, abgesehen vom Forsthaus, was aber erst nächstes Jahr rauskommt. Für nächstes Jahr schaut man dann." Konkrete Details zum zusätzlichen Format ließ er noch unter Verschluss. Klar ist aber: Neben dem Aufenthalt im Forsthaus verspricht der Kalender auch 2026 reichlich Marc-Robin-Screentime. Für "Forsthaus Rampensau Germany" bringt der Publikumsliebling Henna als Partner mit. Das eingespielte Duo soll im Show-Setting gemeinsam antreten. Welche Herausforderungen auf die beiden warten, bleibt spannend. Fest steht nur, dass ihre Teamchemie entscheidend sein dürfte, denn am Ende zählt, wer zusammenhält.

Marc-Robin hat sich durch mehrere TV-Auftritte und seinen ganz eigenen Charme eine treue Fangemeinde aufgebaut. Über private oder berufliche Höhen und Tiefen äußert er sich in der Öffentlichkeit selten und hält Gespräche meist locker und unverbindlich. Bis zu seinem jetzigen Engagement als Teilnehmer im Forsthaus sind nur wenige Details über den Realitystar selbst bekannt, doch eines bleibt offensichtlich: Marc-Robin liebt es, für Unterhaltung zu sorgen und dabei neue Herausforderungen anzunehmen. Fans können also gespannt bleiben, was von ihm im kommenden Jahr zu erwarten ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Anzeige