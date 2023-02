Neuer Look: Evangeline Lilly trägt ihre Haare nun ultrakurz!

Evangeline Lillys (43) Haare werden einfach immer kürzer. In den vergangenen Jahren hat sich die gebürtige Kanadierin in Sachen Frisuren ordentlich ausgetobt. So rasierte sie sich im November 2019 beispielsweise komplett den Kopf und ließ ihre Haare im Anschluss erst langsam nachwachsen. Auch in Sachen Farbe probierte sie sich schon mächtig aus – von Blau über Dunkelbraun bis hin zu Hellblond war alles dabei. Nun zeigte Evangeline ihre neue Frisur stolz bei einem Termin in London.

Am Mittwoch wurde die 43-Jährige von einigen Paparazzi in der britischen Hauptstadt abgelichtet. Auf den Schnappschüssen trägt Evangeline ein bodenlanges Kleid in Senfgelb, zu dem sie kupferfarbene Plateau-Heels kombinierte. Was aber vor allen Dingen auffiel, war nicht Outfit, sondern ihre Haare: Die "Lost"-Darstellerin rockte einen kurzrasierten Kopf, den sie außerdem platinblond gefärbt hatte. Noch vor einigen Tagen hatte sie bei ihrem Auftritt in der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (48) eine andere Frisur gehabt: Ihre Mähne war da zwar schon kurz, fiel ihr jedoch noch über Stirn und Ohren.

Auch im Netz setzte die Schauspielerin ihren neuen Look gekonnt in Szene. So teilte Evangeline zwei Bilder mit ihrem Co-Star Kathryn Newton (26), auf denen die beiden Frauen miteinander herumalberten. "Kathryn und ich sind so unterschiedlich und fühlen uns doch so wohl miteinander. Ich glaube, das liegt daran, dass wir beide so ungeniert wir selbst sind", schrieb sie unter ihrem Post.

Mattpapz / BACKGRID Evangeline Lilly in London, 2023

Instagram / evangelinelillyofficial Evangeline Lilly und Kathryn Newton im Februar 2023

Getty Images Evangeline Lilly bei der "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"-Premiere im Februar 2023

