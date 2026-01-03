"Gladiator"-Star Paul Mescal kehrt Hollywood den Rücken zu

Der irische Schauspieler Paul Mescal (29) hat in einem Gespräch mit The Guardian angedeutet, dass er beruflich kürzertreten möchte. Der 29-Jährige, der momentan für den Film "Hamnet" mit Jessie Buckley und das Kriegsdrama "The History of Sound" mit Josh O'Connor (35) wirbt, sprach offen über die Belastung, die seine Karriere mit sich bringt. Er betonte, er sei "sehr glücklich" mit dem, was er erreicht habe, jedoch merke er, dass er "nicht weitermachen kann wie bisher". Neben seiner Liebe zur Schauspielerei möchte er künftig auch mehr Zeit für persönliche Prioritäten verwenden und überlegt, sich für mehrere Jahre nur dem Theater zu widmen. "Ich vermisse die Bühne", erklärte er.

Paul plant bereits seine Rückkehr in die Theaterwelt und gab preis, 2027 am Londoner National Theatre in den Stücken "A Whistle In The Dark" und "Death Of A Salesman" zu spielen. Parallel läuft die Promotion für seine aktuellen Filme. Während sich "Hamnet", eine Adaption von Maggie O’Farrells Roman, bereits Oscar-Buzz verschafft hat, erzählt "The History of Sound" eine Liebesgeschichte zwischen der von Paul gespielten Figur Lionel und David, gespielt von Josh. Im Januar startet das Werk in den UK-Kinos. Trotz seines Erfolgs denkt Paul jedoch an eine Pause. "Ich hoffe, dass die Menschen mich bis 2028 nicht mehr sehen", scherzte er.

Abseits von Scheinwerfern und Leinwand scheint für Paul vor allem sein Privatleben im Fokus zu stehen. Der "Normal People"-Star ist mit der Sängerin Gracie Abrams (26) liiert und ließ durchblicken, dass er mehr Zeit mit ihr verbringen wolle. Pauls Wunsch, die Schauspielerei bewusst zu steuern und nicht zu überstrapazieren, spiegelt sich in seinen Worten wider: "Das ist die große Angst – aber was ist die Alternative? Ich möchte das, was ich liebe, nicht irgendwann hassen." Bereits 2023 zeigte Paul mit seinem Olivier Award für "Endstation Sehnsucht", dass er auf der Theaterbühne genauso beeindruckt wie vor der Kamera.

Getty Images Paul Mescal bei der Premiere von "Gladiator II" in Dublin

Getty Images Paul Mescal um November 2024

Instagram / gracieabrams Paul Mescal mit Gracie Abrams auf dem Glastonbury

