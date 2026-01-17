Seltenheit: Gracie Abrams schwärmt von ihrem Partner Paul

Gracie Abrams (26) macht aus ihrer Liebe zu Paul Mescal (29) eine seltene öffentliche Liebeserklärung – und das mitten aus dem Kosmos seines gefeierten Films "Hamnet". Die Sängerin teilt auf Instagram mehrere Schnappschüsse vom Set der Literaturverfilmung, in der Paul William Shakespeare spielt. Zu sehen ist der Schauspieler mal beim Wandern, mal lachend mit Kollegin Jessie Buckley oder im Gespräch mit Regisseurin Chloé Zhao. Während die beiden ihre Beziehung sonst lieber aus der Öffentlichkeit heraushalten, nutzt Gracie den privaten Einblick diesmal, um sowohl den Film als auch ihren Partner in den höchsten Tönen zu loben – und setzt zum Schluss noch ein klares Bekenntnis hinterher.

In ihrem Post geht Gracie ins Detail. "Ich habe es fast unmöglich gefunden, Worte zu finden für das Gewicht dieses Films und wie er in meinen Knochen blieb", schreibt die Tochter von Regisseur J. J. Abrams (59). Dann folgen ihre klaren Lobeshymnen: "Chloe ist einzigartig. Jessie ist einzigartig. Paul ist einzigartig." Sie fordert ihre Follower auf, "Hamnet" unbedingt im Kino zu erleben und nicht auf die Veröffentlichung auf Streamingplattformen zu warten. Ihre warmen Worte schließt sie mit einem süßen Liebesbekenntnis ab: "Außerdem liebe ich ihn, Überraschung."

Privat halten Gracie und Paul ihr Liebesleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch die jüngsten Einblicke zeigen viel Zuneigung ohne große Inszenierung. Beide führen Karrieren, die sie häufig an verschiedene Orte bringen – dennoch scheint die Distanz ihrer Liebe keinen Abbruch zu tun. "Es gibt keinen Zweifel an der starken Chemie zwischen Paul und Gracie, sie sind wahre Turteltauben", verriet kürzlich ein Insider gegenüber People.

Getty Images, Getty Images Gracie Abrams, Paul Mescal Collage

Getty Images Cast und Kreative von "Hamnet" bei der Vorführung im Whitby Hotel in New York am 21. November 2025

Instagram / gracieabrams Paul Mescal mit Gracie Abrams auf dem Glastonbury