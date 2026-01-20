Szene in "Hamnet": Darum musste Paul Mescal Alkohol trinken

Paul Mescal (29) hat verraten, warum er für eine intensive Szene in "Hamnet" tatsächlich Alkohol trank – und das ausgerechnet in der Nacht, in der William Shakespeare (†52) am Schreibtisch explodiert. Gedreht wurde die Sequenz als lange Einstellung, ohne Schnitt, gemeinsam mit Jessie Buckley und unter der Regie von Chloé Zhao. Gegenüber Entertainment Weekly sagte der Schauspieler, dass diese Entscheidung neu für ihn gewesen sei und ihm half, in Wills verzweifelten Zustand zu finden. Die Szene zeigt, wie Will in Stratford innerlich zerbricht, während Agnes zur Seite steht und er sie zunächst wegstößt.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärte Paul: "Ich habe für diese Szene getrunken", und betonte, dass es ihm nicht darum ging, betrunken zu spielen, sondern die innere Taubheit zu treffen, die der Figur den Boden unter den Füßen entzieht. Er habe sich dabei nur sicher gefühlt, weil Chloé und Jessie am Set waren. Die Kamera blieb starr auf den beiden, die Mikrofone lagen auf dem Tisch, die Crew verschwand im Dunkel – ein Setup, das sich für den Iren "befreiend" anfühlte. Für Paul steckt hinter dem Ausbruch mehr als Schreibblockade: Es gehe darum, "etwas ausdrücken zu wollen, aber nicht zu wissen, wohin damit". Der Darsteller verknüpft das mit eigenen Momenten der Verunsicherung, wenn Regieanweisungen ihn zweifeln lassen und die Grenze zwischen wahrhaftig und falsch hauchdünn wird.

Schon vor wenigen Monaten hatte Paul in einem Interview mit E! News offenbart, wie sehr ihn die Arbeit an "Hamnet" auch privat beeinflusste. "Wenn mich der Film etwas gelehrt hat, dann, dass man nicht die beste Version seiner selbst sein kann ohne die immense Unterstützung der Menschen um einen herum", erklärte der Schauspieler damals. Gerade während der Dreharbeiten, die auf eine persönlich fordernde Zeit fielen, habe ihm das Gefühl von Zusammenhalt und Nähe besonders viel bedeutet. Für Paul war klar: "Als Gesellschaft sind wir individualisiert und wollen unseren eigenen Weg gehen. Dabei ist es viel schöner und aufregender, das im Kontakt mit Menschen zu tun, mit echtem Wunsch zu lieben und geliebt zu werden."

Getty Images Paul Mescal bei den 31. Critics Choice Awards im Barker Hangar in Santa Monica, Januar 2026

Getty Images Paul Mescal bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Jessie Buckley und Paul Mescal bei der Premiere von "Hamnet", November 2025