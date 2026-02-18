"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz erneut in Klinik

Schocknachricht für die Fans von Thommy Schmelz: Der Goodbye Deutschland-Star liegt erneut im Krankenhaus. Seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz wendet sich auf Instagram an die Community und macht den erneuten Klinikaufenthalt öffentlich. In ihrer Story zeigt sie ein Foto, auf dem nur das Handgelenk des Realitystars mit mehreren Zugängen zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Bad News. Thommy ist seit Montag wieder im Krankenhaus." Wo genau er behandelt wird und aus welchem Grund er wieder eingeliefert werden musste, verrät Kathrin bislang nicht.

Thommy kämpft bereits seit Längerem mit massiven gesundheitlichen Problemen. In den vergangenen Monaten war der Auswanderer wegen einer schweren Pilzinfektion der Lunge in Behandlung. Der aggressive Erreger hatte Lungengewebe angegriffen und ein Loch in der Lunge verursacht. Nach intensivmedizinischer Betreuung, inklusive eines künstlichen Komas, verließ er schließlich die Klinik und wurde zu Hause weiter medizinisch versorgt.

Kathrin hielt die Community regelmäßig über neue Entwicklungen auf dem Laufenden. Lange sah es so aus, als stabilisiere sich sein Zustand Schritt für Schritt. Warum Thommy jetzt erneut stationär aufgenommen wurde, ist bislang nicht bekannt. Neben dem kurzen Instagram-Statement gibt es bisher keine weiteren Angaben zur Diagnose, dem Behandlungsplan oder zur voraussichtlichen Dauer des Aufenthalts.

Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz, Reality-TV-Star

Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit