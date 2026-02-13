Kim Kardashian enthüllt Chicagos (8) Talent am Klavier

Musikalische Einblicke bei den Kardashians: Kim Kardashian (45) teilte am Montag in ihrer Instagram-Story ein Video ihrer Tochter Chicago West (8), wie sie in der heimischen Villa selbstbewusst am cremefarbenen Klavier sitzt und loslegt. Die Achtjährige spielt ohne Noten und wirkt dabei völlig entspannt, während sie mit beiden Händen den Takt hält. Im Hintergrund tobt Bruder Psalm (6) mit einem Freund durchs Zimmer, doch Chicago lässt sich davon nicht beirren. Es scheint, als eifere die Kleine ihrem Vater nach, dem Musiker Kanye West (48), während sie ihr eigenes musikalisches Interesse entdeckt.

Kim teilt den Clip nur wenige Tage, nachdem Chicagos große Schwester North West (12) ihre erste eigene Single veröffentlicht hat: Der Rap-Song "Piercing On My Hand" feierte am Freitag Premiere in den sozialen Netzwerken – eine Anspielung auf das Dermal Piercing, das sie im November erstmals gezeigt hatte und woraufhin ein heftiger Shitstorm losbrach. In einem späteren TikTok-Video richtete sie sich mit einem frechen Soundbite an alle, die sich über ihren Körperschmuck aufregten, und machte klar, dass sie sich von der Kritik nicht beirren lässt. Kim erklärte kürzlich im Podcast "Khloe In Wonder Land" von Schwester Khloé Kardashian (41), dass North zu Hause unterrichtet wird und regelmäßig stundenlange Sessions im Musikstudio einlegt, in denen sie eigene Texte schreibt und produziert – ihre Songlyrics baut Kim sogar in die Rechtschreibübungen ihrer Tochter ein.

Privat ziehen Kim und ihr Ex-Partner Kanye West ihre vier Kinder – North, Saint (10), Chicago und Psalm – gemeinsam groß. Musik spielt in ihrem Alltag schon lange eine Rolle und schafft offenbar Momente der Ruhe und Routine im großen Haus. Die Klavierklänge eines Pianisten versüßen den Kids sogar ihren Morgen, wie Kim jüngst berichtete. Auch deshalb wirkt Chicagos Auftritt am Instrument so selbstverständlich: Zuhause gibt es viele Berührungspunkte mit Melodien, Rhythmen und Aufnahmen. Während North mit Beats experimentiert, entdeckt Chicago nun die Klaviertasten als eigene Bühne.

Instagram / kimkardashian TV-Star Kim Kardashian und Chicago West, 2025

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

Instagram / northwest North West zeigt ihre Fingerpiercings