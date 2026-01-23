Jelly Roll meint: 136 Kilo weniger machen ihn zum Super-Dad

Jelly Roll (41) zeigt sich so offen wie selten: Der Country-Rapper erzählt, wie seine extreme Abnehmreise ihn zum "besseren Vater" gemacht hat. Rund 300 Pfund, also etwa 136 Kilo, hat der Musiker verloren – ein Wandel, der sich vor allem in seinem Familienalltag bemerkbar macht. Im Gespräch mit dem TV-Format "Extra" nach der Live-Premiere von "Star Search" berichtet der 41-Jährige, dass er sich heute viel präsenter für seine beiden Kinder Bailee Ann und Noah Buddy fühlt. Inzwischen steht er nicht nur am Mikro, sondern auch an der Seitenlinie: Jelly coacht das Basketballteam seines Sohnes und genießt jede Minute mit ihm auf dem Court.

Seine Familienplanung läuft ebenfalls auf Hochtouren. Mit Ehefrau Bunnie Xo ist der Künstler mitten im IVF-Prozess. "Wir sind mittendrin", bestätigte er im Gespräch mit Access Hollywood am Rande der Academy of Country Music Awards 2025 und bedankte sich bei allen, die das Paar unterstützen. Schon im Juni hatte er im Podcast "Bussin’ with the Boys" erzählt, dass der Wunsch nach weiterem Nachwuchs ihn zusätzlich motiviert habe, gesünder zu leben und Gewicht zu verlieren. Er wolle lange genug fit bleiben, um seine Kinder aufwachsen zu sehen: "Ich muss mindestens 60 werden. Ich will dieses Kind bis ins College begleiten", sagte er dort. Dass er mehr Zeit und Energie für die Familie hat, zeigt sich auch im Alltag: Im Dezember saß er mit Noah beim College-Spiel Tennessee Volunteers gegen Illinois am Spielfeldrand, kurz darauf lief der Junge mit ihm gemeinsam über den roten Teppich zur Premiere von "Sonic the Hedgehog 3" in Los Angeles.

Abseits der großen Bühnen sorgt Jelly privat gern für gemeinsame Momente. Tochter Bailee Ann kam 2008 zur Welt, Sohn Noah Buddy folgte 2016 – und beide stehen für den Musiker im Mittelpunkt. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der die kleinen Rituale liebt, vom Sport in der Halle bis zum Filmabend. Noah schwärmte bei Entertainment Tonight offen von seinem Lieblingscharakter Sonic und verriet auch, welcher Song des Papas bei ihm rauf und runter läuft: "Creature". Wenn der Musiker von sich als "anderer Mensch" spricht, meint er vor allem diese Nähe im Alltag – mehr Präsenz beim Training, mehr gemeinsame Wege an die frische Luft, mehr Zeit auf der Tribüne, Arm in Arm mit seinem Sohn, während die Halle tobt.

Getty Images Jelly Roll beim Spiel Tennessee Volunteers gegen Illinois Fighting Illini in der Bridgestone Arena in Nashville

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Imago Jelly Roll bei den 66. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2024