Mit Michelle Hunziker: Dieses Duo moderiert Bambi-Verleihung

Der Bambi, Deutschlands berühmtester Medienpreis, wird am Donnerstagabend in den Bavaria Studios in München verliehen. Durch die glamouröse Gala führen die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (48) sowie die Content Creatorin Feli, wie Bunte berichtete. Während Michelle die Hauptshow moderiert und für spannende Gespräche mit den Preisträgern verantwortlich zeichnet, wird Feli die Zuschauer über Social Media auf dem Laufenden halten. Bereits ab 18.15 Uhr können Fans erste Eindrücke von der Veranstaltung beim Red-Carpet-Livestream auf TikTok sammeln, der von Melissa Khalaj (36) moderiert wird. Die Preisverleihung selbst beginnt um 20.15 Uhr und kann kostenfrei bei Prime Video angeschaut werden.

Die diesjährigen Nominierten versprechen hochkarätige Gewinner. In den Kategorien "Schauspieler National" und "Schauspielerin National" gehen unter anderem Albrecht Schuch (40) und Leonie Benesch (34) ins Rennen um das begehrte goldene Reh. Auch in der Kategorie "Kultur", in der Podcasts mit gesellschaftlich relevantem Inhalt nominiert sind, bleibt es spannend. Diesbezüglich dürfen Tom und Bill Kaulitz (36) mit "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hoffen. Zudem läuft bis 21.30 Uhr ein Publikumsvoting, um den "Musikact des Jahres" zu wählen. Zur Auswahl stehen Kamrad, Oimara und Zartmann, deren Songs momentan die Charts hierzulande prägen. Insgesamt werden dieses Jahr mehr als ein Dutzend Bambi-Trophäen vergeben. Die Verleihung steht unter dem Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und digitalen Austauschs. Daher versammeln sich auch Gäste wie Pinar Atalay (47) und Sebastian Fitzek (54).

Michelle Hunziker etablierte sich seit ihrem Karrierestart 1998 hierzulande in der deutschen Medienlandschaft als eine der bekanntesten Moderatorinnen. Das schweizerisch-italienische Model steht für ihre charmante und professionelle Bühnenpräsenz. So moderierte sie sich im Rahmen der Show Wetten, dass..? von Oktober 2009 bis Dezember 2011 an der Seite von Thomas Gottschalk (75) in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Bereits mehrfach wurde sie für ihre Arbeit ausgezeichnet und eroberte das Publikum mit ihrer positiven Ausstrahlung. Mit ihren drei Kindern und ihrer Leidenschaft für Mode und Unterhaltung hat Michelle, die von 1998 bis 2009 mit dem Sänger Eros Ramazzotti (62) verheiratet war, auch privat immer wieder von sich reden gemacht. Fans dürfen gespannt sein, wie die Moderatorin und ihre Kollegin Feli diesen besonderen Abend gestalten werden.

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten dass..?" 2011