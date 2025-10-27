Doch kein Liebes-Aus? Nino kauft Michelle Hunziker Traumhaus

Michelle Hunziker (48) und Nino Tronchetti Provera scheinen felsenfest hinter ihrer Beziehung zu stehen, trotz zuvor kursierender Trennungsgerüchte. Medienberichten zufolge plant das Paar, gemeinsam in ein Haus in Mailand zu ziehen, das Nino kürzlich für stolze 14 Millionen Euro erworben haben soll. Das Besondere daran: Genau dieses Anwesen führte die beiden erstmals zusammen, denn sie hatten sich bei einer Besichtigung der Immobilie kennengelernt. Laut Oggi schenkte der italienische Unternehmer das luxuriöse Haus seiner Partnerin. Nun möchten die beiden dort ein gemeinsames Leben beginnen und angeblich einen hartnäckigen "Trennungsfluch", der dem Haus nachgesagt wird, besiegen.

Noch in der jüngeren Vergangenheit hatten Kommentare der Fernsehmoderatorin für Gerüchte gesorgt. Michelle sprach in einem Interview mit Corriere della Sera über das Ende von Beziehungen, wenn Partner "nicht mehr in die gleiche Richtung blicken". Zudem hatte sie öffentlich positiv über ihren Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) gesprochen, was Spekulationen befeuerte. Insider aus ihrem Umfeld bestätigten die angebliche Krise, doch nun scheint das Paar die Zweifel endgültig zu zerstreuen. Das elegante Liebesnest in der Modemetropole könnte als deutliches Signal ihrer Zweisamkeit verstanden werden – ein Schritt, der ihrem Verhältnis neuen Schwung verleihen soll.

Für Michelle und Nino ist es nicht die erste aufsehenerregende Liebe. Die Moderatorin bringt jede Menge Erfahrung und eine bewegte Vergangenheit mit. Nach ihrer Ehe mit Eros und der gescheiterten Beziehung zu Tomaso Trussardi (42) war sie mehrere Male in prominenten Romanzen verwickelt, deren Ausgang oft die Schlagzeilen beherrschte. Doch Nino scheint anders zu sein als ihre bisherigen Partner – älter, ruhiger und familienorientierter. Ob ihr gemeinsamer Schritt wirklich ein dauerhaftes Happy End bedeutet, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher: Michelle wirkt derzeit sowohl beruflich als auch privat ziemlich zufrieden.

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

Instagram / therealhunzigram Moderatorin Michelle Hunziker

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025