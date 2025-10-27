Liebesgeheimnis: Michelle Hunziker setzt auf sexy Dessous

Michelle Hunziker (48) fühlt sich mit ihren bald 50 Jahren wohler in ihrer Haut denn je. Die Moderatorin verriet im Interview mit RTL kürzlich, dass ein Geheimnis ihrer positiven Ausstrahlung in ihrer Liebe zur Unterwäsche liegt. Sie legt auch als Single großen Wert auf sexy Dessous und erklärt: "Auch wenn ich Single bin, hab ich immer sexy Unterwäsche. Ich habe Spaß daran. Man fühlt sich, als hätte man etwas nur für sich selbst." Michelle scherzt, dass man nie wissen könne, wann der richtige Mann auftaucht – dann sei sie auf jeden Fall vorbereitet. Vorbereitet schien sie demnach auch gewesen zu sein, als Nino Tronchetti Provera ihren Weg kreuzte. Erst im Sommer machte Michelle ihre neue Liebe publik, aktuell machen Gerüchte über eine Trennung die Runde. Eine direkte Äußerung gibt es dazu bislang nicht.

Bereits in jungen Jahren spielte Unterwäsche eine besondere Rolle in Michelles Leben. Mit gerade einmal 17 Jahren wurde sie in einem Dessous-Shooting zum "schönsten Po Italiens" gekürt, auch wenn sie sich damals alles andere als selbstsicher fühlte. Der berühmte Job half ihr jedoch, ihre Miete in Mailand zu bezahlen und in der Modewelt Fuß zu fassen. Mittlerweile hat sich ihre Einstellung stark entwickelt: Heute möchte sie dieses Selbstvertrauen auch ihren drei Töchtern vermitteln. Sie ruft dazu auf, den eigenen Körper zu umarmen und zu schätzen, denn: "Unser Körper ist unser Zuhause, und es ist wichtig, ihn zu lieben."

Schöne Wäsche dient auch dazu, Erotik spielerisch am Leben zu halten. Michelle sagt, dass sie dieses verspielte Miteinander mag und nicht möchte, dass es zu schnell endet. In vielen Beziehungen gehe die Sinnlichkeit rasch verloren, nachdem sie am Anfang einer neuen Liebe noch viel Bedeutung hatte. Wenig verwunderlich also, dass sie aktuell das Gesicht einer Dessous-Kampagne für Triumph ist. Die Message: Natürlichkeit und Authentizität für jede Frau, ob gestylt unterwegs oder ungeschminkt zu Hause - schöne Wäsche ist für alle da. Ein Statement für Selbstliebe, das ganz bei jeder Trägerin selbst beginnt.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Aurora Ramazotti, Mama-Tochter-Duo

Getty Images Michelle Hunziker, Oktober 2024 in Rom