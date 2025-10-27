Das ist Michelle Hunzikers Unterwäsche-No-Go bei Männern

Michelle Hunziker (48) plauderte in einem Interview mit Gala offen über ein Thema, das viele interessiert: Unterwäsche. Die Moderatorin verriet, welche Vorlieben sie bei Männern hat – und was für sie ein absolutes No-Go ist. "Am besten finde ich weiße oder schwarze Unterhosen oder Boxershorts, ganz schlicht", erklärte die dreifache Mutter. Doch es gibt auch klare Tabus für sie: "Bunte und gemusterte Unterwäsche mit Marvel-Figuren, wie Spiderman oder so, das ist für mich ein No-Go bei Männern. Tangas sind es auch!"

Auch über ihre persönlichen Vorlieben sprach Michelle, die als Model und Moderatorin große Erfolge feierte. Dabei legt sie besonderen Wert darauf, dass ihre Lingerie aufeinander abgestimmt ist. "Wenn ich meine Wäsche aussuche, müssen BH und Slip dann immer zueinander passen. Eine blaue Unterhose und ein schwarzer BH – das geht gar nicht!", betonte sie entschieden. Für Michelle ist die Wahl der Unterwäsche kein unwichtiger Teil ihres Tages. Sie gab zu, dass es für sie eine Rolle spielt, wie sie sich morgens kleidet: "Unterwäsche ist für mich das Fundament. Wenn ich fantastische Unterwäsche trage, dann kann der Tag kommen!"

Während Michelle mit Leichtigkeit über Unterwäsche plauderte, hält sie sich zu einem derzeit heiß spekulierten Thema bedeckt: das angebliche Liebes-Aus mit Nino Tronchetti Provera. Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche – mehrere Insider berichteten, dass zwischen der Moderatorin und dem Unternehmer schon seit einiger Zeit Funkstille herrscht. Auffällig war auch, dass es seit einigen Wochen keine gemeinsamen Fotos oder Ausflüge mehr von den beiden gab.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker an ihrem 48. Geburtstag in Mailand

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juni 2025

Getty Images Michelle Hunziker im September 2024