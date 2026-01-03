Romanze beendet? Rachel Zegler deutet Single-Status an

Rachel Zegler (24) sorgt zu Jahresbeginn für Gesprächsstoff – allerdings nicht wegen ihrer bevorstehenden Filmprojekte, sondern wegen mysteriöser Andeutungen über ihr Liebesleben. In einem Instagram-Post am Neujahrstag teilte die "Snow White"-Darstellerin mehrere Bilder, die Fans als deutliche Hinweise auf eine Trennung von ihrem Freund Nathan Louis-Fernand interpretieren. Besonders aufschlussreich war ein Screenshot einer Google-Suche mit dem Begriff "wie man einen Bösewicht zu Fall bringt" sowie eine Zeichnung des Künstlers Ben Lenovitz, die eine rauchende Frau mit Hund zeigt und den Text trägt: "Ich werde nie einen Freund haben." Diese kryptischen Botschaften lassen die Herzen der Fans höher schlagen und befeuern wilde Spekulationen über das Ende der Romanze zwischen dem Broadway-Star und dem britischen Tänzer. Rachel kommentierte ihren Post lediglich mit den Worten "Hallo 2026", was die Vermutungen über einen Neuanfang im neuen Jahr nur noch verstärkt.

Die Liebesgeschichte zwischen Rachel und Nathan begann wie ein modernes Märchen: Beide standen gemeinsam in der West End-Wiederaufnahme von Andrew Lloyd Webbers (77) Musical "Evita" auf der Bühne, wo sie zwischen Juni und September 2025 die Zuschauer verzauberten. Ihre erste öffentliche Sichtung als Paar erfolgte Anfang Juli bei einem Sabrina Carpenter (26)-Konzert in London, wo sie sich auffallend nahekamen. Ein Insider verriet damals gegenüber People: "Sie hatten sofort eine Verbindung." Nathan schien der perfekte Partner für die aufstrebende Hollywood-Darstellerin zu sein. Im Juli machten sie ihre Beziehung dann auch auf Instagram offiziell, was bei Fans für große Begeisterung sorgte. Das letzte Mal wurden die beiden zusammen am Thanksgiving Day, dem 27. November, bei der Macy's Thanksgiving Day Parade in New York City gesichtet. Rachel hat Nathan mittlerweile entfolgt und alle älteren Pärchenfotos gelöscht.

Die Schauspielerin, die mit "West Side Story" international bekannt wurde, hatte in der Vergangenheit selten private Einblicke gegeben, um sie dann gezielt zu setzen. Bei gemeinsamen Auftritten mit Nathan wirkte die Sängerin gelöst, backstage zeigte sie sich gerne mit dem Ensemble, das sie mehrfach öffentlich lobte. Zuvor war sie mehrere Jahre mit Josh Andrés Rivera liiert, den sie am Set kennengelernt hatte. Abseits der roten Teppiche verbringt die gebürtige New Jerseyerin freie Zeit gerne mit Musik – Cover am Klavier gehören zu ihren liebsten Online-Momenten. Auch Nathan ist tief in der Bühnenszene verwurzelt und tanzte vor "Evita" in Shows wie "Magic Mike Live", "& Juliet", "Hamilton" und "The Lion King". Beide pflegen enge Freundeskreise aus der Theaterwelt, mit denen sie nach Vorstellungen gerne in kleinen Bars oder Diners einkehren. Ob sie das auch in Zukunft noch zusammen machen werden, ist fraglich.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / nathanlfernand Collage: Rachel Zegler und Nathan Louis-Fernand

Anzeige Anzeige

Instagram / rachelzegler Rachel Zegler und Nathan Louis-Fernand

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zegler bei der Met Gala im Mai 2024