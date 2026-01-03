YouTuberin Katharina Xenia bald bei "Alles was zählt" dabei

YouTuberin Katharina Xenia Rohde tauscht für einen Tag das YouTube-Studio gegen ein professionelles Serien-Set: Für ihr Erfolgsformat "24 Stunden als..." hat sich die Content-Creatorin eine Gastrolle bei der RTL-Soap Alles was zählt geschnappt. In Köln stand sie dafür einen Drehtag lang als fiktive Sportmanagerin vor der Kamera, begleitet von ihrem eigenen Kamerateam, das jeden Schritt für ihren Kanal dokumentiert. In der Serie reist ihre Figur Tamara Voss nach Essen, um Kickbox-Talent Lennox, gespielt von Leif Lunburg (24), aus den Händen seines bisherigen Managers und Trainers Dragan, verkörpert von Florian Thunemann (45), zu reißen. Zu sehen ist das Experiment als Serienfolge am 19. und 20. Januar 2026 bei RTL, das passende YouTube-Video geht bereits am 11. Januar online.

Für das Projekt durfte Katharina nicht nur kurz durchs Bild laufen, sondern bekam mehrere Szenen mit ordentlich Text. Um dafür gewappnet zu sein, musste sie den kompletten Alltag einer Seriendarstellerin durchspielen: von Kostüm über Maske bis hin zu Schauspieltraining und einem straff getakteten Drehplan. "Ich war direkt in dieses sehr schnelle, professionelle Umfeld eingebunden und habe gemerkt, wie viel Disziplin und Konzentration es braucht, täglich in eine Rolle zu schlüpfen", erzählte sie RTL. Gleichzeitig schwärmte die YouTuberin: "Diese Mischung aus Tempo, Professionalität und gleichzeitig echter Herzlichkeit hat mich beeindruckt. Man wird sofort mitgenommen, aber man muss sich auch wirklich konzentrieren, weil jeder Schritt zählt." Vor der Kamera steht die Influencerin zwar seit 2021 regelmäßig, doch das feste Drehbuch und die strengen Abläufe am Set waren ungewohnt: "Bei meinen eigenen Drehs kann ich spontaner sein und Dinge auch mal umstellen."

Privat sorgt vor allem eine Person für extra Lampenfieber und Vorfreude: Katharinas Oma. "Meine Oma ist seit Jahren schon eine treue Zuschauerin und totaler Fan der Serie", erzählte die YouTuberin. Die beiden wollen die Folgen gemeinsam anschauen – ein besonderer Moment, denn die Großmutter verfolgt "Alles was zählt" seit langem und kennt die Figuren und Geschichten auswendig. Für die Creatorin ist die gemeinsame TV-Premiere ein Familienereignis. Zwischen Kamera-Alltag, Community-Nähe und nun einem Ausflug in die Soap-Welt zeigt sie damit auch, wie sehr ihre Projekte von den Menschen um sie herum getragen werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinaxeniaa Katharina Xenia Rohde, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinaxeniaa Katharina Xenia Rohde, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinaxeniaa Katharina Xenia Rohde, Social-Media-Star