Cordula & Co.: Das ist aus "Schillerstraße"-Stars geworden

Cordula Stratmann, die in der kultigen Comedy-Show "Schillerstraße" als Mieterin der Wohnung das Publikum begeisterte, hat auch nach der Sendung eine beeindruckende Karriere hingelegt. Nach sieben Jahren in der beliebten Improvisationssendung setzte sie ihre Vielseitigkeit als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin erfolgreich fort. Sie präsentierte Sendungen wie "Das weiß doch jedes Kind!", spielte in Filmen wie "SMS für dich" und wirkte in TV-Produktionen mit. Darüber hinaus veröffentlichte sie Bücher und kehrte schließlich zu ihren Wurzeln zurück, indem sie wieder als Familientherapeutin in ihrer eigenen Praxis tätig wurde.

Auch für Annette Frier (51) ging es steil bergauf. Ihre Hauptrolle in der Comedyserie "Danni Lowinski" machte sie zur gefragten Schauspielerin. Neben weiteren Serien wie "Merz gegen Merz" oder der Sketch-Comedy "Kroymann" überzeugte sie auch in Filmen und auf der Theaterbühne. Ralf Schmitz (51) etablierte sich fest in der deutschen Unterhaltungsbranche und begeisterte mit eigenen Stand-up-Programmen sowie als Moderator der erfolgreichen Show "Take Me Out". Zu den weiteren beliebten Stars zählt Michael Kessler (58), der nach "Schillerstraße" in Formaten wie "Switch reloaded" oder "Genial daneben" glänzte und aktuell in einem Escape-Room-Format zu sehen ist.

Georg Uecker (63), ebenfalls ein prägendes Gesicht der Show, konzentrierte sich nach "Schillerstraße" wieder auf Theaterarbeiten, blieb aber kreativ aktiv. Die Serie brachte zahlreiche Talente hervor, die noch heute ihre Spuren in der Unterhaltungsbranche hinterlassen. Während deren Karrieren unterschiedlich verlaufen sind, bleibt "Schillerstraße" ein formatives Kapitel, an das sich viele Fans gerne zurückerinnern. Cordula etwa bewies stets ihre Wandelbarkeit und zeigte mit ihrem Werdegang, dass sie weit über die Rolle der Komödiantin hinausgewachsen ist.

Getty Images Cordula Stratmann und Annette Frier bei der Sommerparty der Film- und Medienstiftung NRW in Köln, 2016

Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

Getty Images Michael Kessler, Komiker