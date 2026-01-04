Cynthia Erivo will Elphaba nicht am Broadway spielen

Cynthia Erivo (38) macht eine klare Ansage: Die Schauspielerin und Sängerin will Elphaba nach dem Kinohit "Wicked: For Good" nicht auf der Broadway-Bühne spielen. In der Talkshow "The View" erklärte Cynthia, warum sie die smaragdgrüne Hexe nicht zurückholen möchte – und erntete dafür Applaus der Gastgeberinnen. "Ich fühle, es wäre ein bisschen egoistisch", sagte sie über eine mögliche Bühnenrückkehr. Das Publikum könne die Figur gerade überall erleben, im Kino und zu Hause. Ihre Haltung: Andere sollen jetzt ins Rampenlicht treten. Die Aussage fiel in einer frischen Folge der Show in New York, wo die Künstlerin über Gegenwart und Zukunft sprach.

Cynthia begründete ihren Entschluss damit, dass der Film vielen Menschen den Weg zu "Wicked" geöffnet habe und nun Platz für neue Stimmen sei. "Das Schöne an diesem Film ist, dass er mehr Raum für andere Frauen schafft", erklärte sie. Die Reaktionen am Tisch ließen nicht lange auf sich warten: Joy Behar hob hervor, das gebe "jemand anderem die Chance", Sunny Hostin nannte die Haltung "so großzügig". Der Blick auf die Bühne zeigt, wie sehr die Rolle bewegt: Seit der Broadway-Premiere 2003 haben Größen wie Idina Menzel (54), Stephanie J. Block, Shoshana Bean, Lindsay Mendez und Jessica Vosk Elphaba geprägt. Aktuell führt Lencia Kebede die grüne Ikone an – als erste Black Actress in einer durchgehenden Broadway-Spielzeit. Cynthia selbst hatte ihre große New-York-Premiere 2015 in "The Color Purple" und gewann 2016 den Tony als Beste Hauptdarstellerin in einem Musical.

Privat und künstlerisch sucht die Darstellerin jetzt andere Herausforderungen. Als nächstes steht im Londoner West End ein radikaler Soloabend an: ein Ein-Personen-Stück zu "Dracula", in dem Cynthia 23 Figuren übernimmt. Im Gespräch mit dem Magazin Wonderland räumte sie ein, dass ihr das Projekt Respekt einflößt, und beschrieb die Mischung aus Furcht und Vorfreude. Rund um "Wicked: For Good" sprachen Fans zuletzt auch über Details jenseits der großen Töne – etwa über ein schlichtes, grob gestricktes Kleidungsstück, das in einer intimen Szene zum Symbol für Nähe und Schutz wurde. Während die Filmversion weiterhin die breiten Massen erreicht, richtet die Künstlerin ihren Fokus auf neue Rollen – und überlässt die Bühne in Oz bewusst anderen Frauen, die ihre eigene Elphaba finden wollen.

Getty Images Cynthia Erivo, November 2024

Imago Cynthia Erivo als Elphaba in "Wicked: For Good"

Getty Images Cynthia Erivo bei den Palm Springs International Film Festival Awards, Januar 2025