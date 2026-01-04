Laut Adjoa Andoh: "Bridgerton"-Fans bekommen viel geboten

Bridgerton-Star Adjoa Andoh (62) gibt den Fans einen Vorgeschmack auf Staffel vier und verspricht deutlich mehr als nur eine weitere Romanze. Die Schauspielerin, die seit dem Start 2020 als resolute Lady Danbury zum festen Inventar der Netflix-Erfolgsserie gehört, plaudert im Februar-Heft von Good Housekeeping UK offen über die neuen Folgen, die Anfang 2026 in zwei Teilen erscheinen sollen. Im Mittelpunkt steht zwar offiziell Benedict Bridgerton, doch laut Adjoa wird sich das Serienuniversum weiter öffnen und erzählerisch breiter aufgestellt sein. Die Britin, die kürzlich mit einem MBE ausgezeichnet wurde, weckt Neugier: "Wenn man Bridgerton liebt, bekommt man mehr davon – aber man bekommt auch mehr für sein Geld. Man kann das so verstehen, wie man möchte."

Damit deutet die Darstellerin an, dass neben der zentralen Liebesgeschichte auch das gesellschaftliche Geflecht der feinen Londoner Kreise stärker in den Mittelpunkt rückt und Nebenfiguren mehr Raum erhalten. Hinter den Kulissen geht es laut Adjoa trotz des weltweiten Hypes erstaunlich entspannt zu. "Wir sind am Set wie Schiffe in der Nacht, aber es ist ein wirklich netter Cast und es gibt keine Divas", erzählte sie über die Zusammenarbeit der vielen Stars, die durch die rotierende Erzählstruktur mal stärker, mal weniger im Fokus stehen.

Für die Fans könnte die Vorfreude kaum größer sein, denn in wenigen Wochen fällt bereits der Startschuss für die neue Staffel. Netflix hatte schon vor drei Monaten mit einem Überraschungs-Post in den sozialen Medien die Veröffentlichungstermine verkündet: Ab dem 29. Januar 2026 steht der erste Teil von Staffel vier zum Streamen bereit, der zweite Teil folgt am 26. Februar. Die Ankündigung sorgte damals für begeisterte Reaktionen und ließ die Erwartungen an die neuen Episoden weiter in die Höhe schnellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh auf der Premiere von "Invictus"

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024