Laut Freunden war Rob Reiners (†78) Zuhause "voller Liebe"

Schock in Los Angeles: Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele Singer Reiner sind am frühen Sonntag, 14. Dezember, tot in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood aufgefunden worden. Gefunden wurden die Leichen mit Stichverletzungen, entdeckt von Tochter Romy, die gegenüber wohnt. Noch am selben Tag nahmen Ermittler den Sohn des Paares, Nick Reiner (32) auf dem Grundstück fest. Gegen ihn wurde laut OK! Anklage wegen zweifachen Mordes ersten Grades erhoben, er sitzt ohne Kaution in Haft. Nur Wochen zuvor hatten Freunde das Anwesen der Familie als Ort "voller Liebe" beschrieben – ein Kontrast, der Hollywood fassungslos zurücklässt.

Freunde und Weggefährten betonen, wie warm es im Haus der Reiners zugegangen sei. "Es ist extrem schwer, das, was passiert ist, mit der Atmosphäre vorher in Einklang zu bringen", sagte ein Vertrauter dem Magazin OK!. Kameramann Barry Markowitz, ein langjähriger Freund der Familie, schilderte gesellige Abende im November: Man habe gemeinsam gekocht, Filme geschaut, beim Basketballspiel mitgefiebert, mit den Hunden gespielt. "Ein einziges Liebesfest", so Barry. Auch Nick Reiner sei in dieser Zeit in den Familienalltag eingebunden gewesen, habe mit am Tisch gesessen, den Müll herausgebracht, den Abwasch erledigt. Er wirkte, so Barry, "einfach normal". Umso unbegreiflicher wirke die Eskalation, die in jener Dezembernacht zur Tragödie führte. Nick verzichtete bei seinem ersten Gerichtstermin am 17. Dezember darauf, ein Schuld- oder Nichtschuldbekenntnis abzugeben. Bei einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe.

Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer Reiner galten im privaten Umfeld als eng verbunden. Ihr Zuhause in Brentwood war laut Freunden von Humor, festen Routinen und familiärem Zusammenhalt geprägt. Tochter Romy war dort regelmäßig zu Besuch. In der Vergangenheit war die Polizei bereits zweimal an der Adresse – einmal im Rahmen einer Wohlergehensprüfung, ein weiteres Mal wegen eines psychisch bedingten Einsatzes. Freunde berichten auch, dass Michele abseits der Öffentlichkeit viel Verantwortung im Familienalltag übernommen habe, während Rob beruflich häufig unterwegs war. Trotz seines Erfolgs habe das Paar großen Wert auf einen bodenständigen Alltag gelegt.

IMAGO / MediaPunch Rob und Michele Reiner, November 2015

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick im Juli 2010 in Hollywood