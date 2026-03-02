Kris Jenner schickt Timothées Mama Grüße nach Actor Awards

Timothée Chalamet (30) erschien am 1. März bei den Actor Awards 2026 im Shrine Auditorium in Los Angeles in Begleitung seiner Mutter Nicole Flender. Während der Schauspieler in einem klassischen weißen Blazer mit schwarzer Hose auftrat, wählte Nicole ein pinkfarbenes Kleid für den besonderen Abend. Vor der Veranstaltung teilte die stolze Mutter ihr Outfit auf Instagram und schrieb dazu "Ready for SAGs", eine Anspielung auf den früheren Namen der Preisverleihung. Unter dem Post meldete sich prompt Kris Jenner (70) zu Wort und überschüttete die Mutter ihres möglichen zukünftigen Schwiegersohns mit Komplimenten. "WUNDERSCHÖN!", kommentierte die Mutter von Kylie Jenner (28) und fügte drei pinkfarbene Herzen hinzu.

Timothée war bei den Actor Awards in der Kategorie Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role nominiert, die Auszeichnung ging allerdings an Michael B. Jordan (39). Während der Schauspieler die Veranstaltung zu einem Familienausflug machte, sind er und Kylie in diesem Jahr bereits mehrfach gemeinsam bei Preisverleihungen erschienen. So besuchten die beiden am 22. Februar die BAFTAs in London, wo Timothée zwar allein über den roten Teppich lief, aber im Southbank Centre's Royal Festival Hall mit Kylie vereint war. Die Realitydarstellerin trug zu diesem Anlass eine Vintage-Robe von Thierry Mugler.

Timothée und Kylie wurden erstmals 2023 zusammen gesichtet und haben sich in diesem Jahr immer öffentlicher zu ihrer Beziehung bekannt. Bei den Critics' Choice Awards am 4. Januar widmete er der Unternehmerin bei seiner Dankesrede für den Preis als bester Schauspieler liebevolle Worte: "Zum Schluss möchte ich einfach meiner Partnerin der letzten drei Jahre danken. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ich könnte das nicht ohne dich tun." Kylie erwiderte seine Worte aus dem Publikum und formte lautlos "Ich liebe dich" mit den Lippen. Die Mutter von zwei Kindern, die sie mit ihrem Ex Travis Scott (34) hat, betonte im August 2024 gegenüber der britischen Vogue, wie wichtig ihr Privatsphäre sei und dass es sich "so gut anfühle", bestimmte Aspekte ihres Lebens vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Getty Images Timothee Chalamet und Nicole Flender bei den 32nd Annual Actor Awards 2026

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards