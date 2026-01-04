Princess Andre ist dankbar für vergangene Herausforderungen

Princess Andre (18) meldet sich zum Jahreswechsel mit nachdenklichen Zeilen. Die 18-Jährige, Tochter von Peter Andre (52) und Katie Price (47), teilte am Freitag auf Instagram einen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem sie von "Hochs und Tiefs, emotionalen Momenten und viel Wachstum" sprach. Die Reality-Protagonistin, deren ITV-Format "The Princess Diaries" seit dem Start für Gesprächsstoff sorgt, schrieb weiter, sie sei "stolz" auf das Erreichte und "dankbar für jede Erfahrung". Der Post kommt, nachdem es rund um die Dreharbeiten zu ihrer Show zu einem handfesten Knatsch zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter gekommen war.

Hintergrund: In der ersten Staffel der Doku war Katie nicht vor der Kamera zu sehen, was die frühere Glamour-Ikone wütend machte. Sie fühlte sich "respektlos behandelt" und "übergangen" und machte dafür Peter und das Management verantwortlich. Während Peter und seine Frau Emily MacDonagh zunächst Teil der Serie waren, wurde später berichtet, dass beide für die neue Staffel nicht mehr auftauchen werden – eine Entscheidung, die den Lärm um Katies Fehlen dämpfen sollte. Gleichzeitig deuteten Insidern zufolge die Zeichen auf Annäherung: Für die kommenden Folgen soll Katie per Videocalls in Erscheinung treten. In ihrem Post richtet Princess außerdem Worte an alle, für die 2025 hart gewesen sei: "Ihr habt es geschafft", schrieb sie und gab sich hoffnungsvoll für 2026.

Hinter dieser Problematik verbirgt sich mehr als nur ein Showkonflikt. Bereits seit Jahren steht das turbulente Verhältnis von Peter und Katie unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Die Reality-TV-Bekanntheit und der Sänger waren von 2005 bis 2009 verheiratet. Anschließend folgte ein bitterer Rosenkrieg. Katie hatte aber auch noch lange nach der Trennung mit schwierigen Umständen zu kämpfen, darunter finanzielle Schwierigkeiten und rechtliche Probleme.

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_andre Princess Andre, Tochter von Katie Price und Peter Andre

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_andre Musiker Peter Andre mit seiner Tochter Princess, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023