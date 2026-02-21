Brandon Frankel offenbart Kampf gegen Schilddrüsenkrebs

Große Sorge um Brandon Frankel: Der Ehemann von Schauspielerin Gabourey Sidibe (42) hat jetzt öffentlich gemacht, dass bei ihm Schilddrüsenkrebs festgestellt wurde. Wie er auf Instagram schildert, entdeckten Ärzte bei einem Ultraschall ein Karzinom im ersten Stadium, nachdem er selbst auf die Untersuchung gedrängt hatte. Der 35-Jährige postete dazu mehrere Selfies aus dem Krankenhaus, auf denen auch Gabourey an seiner Seite zu sehen ist. Brandon berichtet, dass der Tumor inzwischen operativ entfernt wurde und er sich nach dem Eingriff im Krankenhaus erholt. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau und den gemeinsamen Zwillingen Cooper und Maya, die den schwierigen Klinikalltag für den Familienvater etwas erleichtern.

In seinem langen Posting beschreibt Brandon detailliert, wie es zu der Diagnose kam. Er habe sich nicht mit der Empfehlung zufriedengegeben, in einigen Monaten wiederzukommen, sondern habe aktiv auf die Untersuchung hingewirkt: "Ich fand es sehr früh, weil ich auf einen Ultraschall gedrängt habe, den mein Arzt nicht für nötig hielt", schreibt er. "Ich habe die Anrufe gemacht. Ich habe Verbindungen genutzt. Ich habe Terminausfälle gejagt. Ich habe VIEL Lärm gemacht. Es hat funktioniert." Die Operation sei gut verlaufen, trotzdem gibt der Familienvater nur mit Einschränkung Entwarnung: Die Ärzte stellten einen aggressiveren Zelltyp, die sogenannte tall-cell-Variante, fest. Deshalb stehen nun engmaschige Kontrollen an. Brandon betont, wie wichtig ihm seine Gesundheit sei, um für seine Familie da zu sein: Er sei "extrem proaktiv", damit er noch lange für Gabourey und die Zwillinge da sein könne.

Besonders rührend: Brandon nutzt seinen Post auch, um Gabourey öffentlich zu danken. "Meine Frau hat unsere Familie durch all das getragen – sie hat alles zusammengehalten, während ich Termine, Operation und Genesung bewältigt habe", erklärt er und macht klar, wie sehr er den Rückhalt der "Precious"-Darstellerin schätzt. Das Paar, das seit 2021 verheiratet ist, zeigt seine enge Bindung immer wieder auch online: So schwärmte Brandon bereits in der Vergangenheit auf Instagram von Gabourey als "Boss-Lady" am Set ihres Regiedebüts "Be Happy", wo sie gleichzeitig als Regisseurin und Mama der Zwillinge brillierte. Die aktuellen Krankenhausbilder fügen sich nun in eine lange Reihe gemeinsamer Momentaufnahmen ein, die vor allem eines zeigen: eine Familie, die fest zusammenhält.

Anzeige Anzeige

Instagram / gabbysidibe Gabourey Sidibe und Brandon Frankel

Anzeige Anzeige

Instagram / brandontour Brandon Frankel und seine Frau Gabourey Sidibe, Februar 2026

Anzeige Anzeige