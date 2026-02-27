Billy Bob Thornton schwärmt von Mentor Robert Duvall (†)

Billy Bob Thornton (70) trauert um seinen verstorbenen Mentor Robert Duvall (†95). Der 95-jährige Schauspieler, der für seine ikonischen Rollen in "Der Pate" und "Apocalypse Now" bekannt war, hinterlässt bei Billy Bob eine große Lücke. "Er war wie ein Ersatzvater für mich", verriet der "Landman"-Star jetzt in einem Interview mit Deadline. Die beiden Hollywood-Stars arbeiteten mehrfach zusammen, unter anderem in "Sling Blade" und "The Apostle". Im Gegensatz zu seinem leiblichen Vater, der seinen Sohn nie ermutigt hatte, gab Robert ihm jene Art von Anerkennung, nach der er sich immer gesehnt hatte. Noch im vergangenen Jahr besuchte Billy Bob seinen Freund auf dessen Farm in Virginia, wo Robert mit seinem typisch trockenen Humor scherzte.

Die Zusammenarbeit der beiden Schauspieler begann in den Achtzigerjahren und entwickelte sich zu einer tiefen Freundschaft. Als Billy Bob seinen Durchbruchsfilm "Sling Blade" drehte, engagierte er Robert für eine Szene als Vater der Hauptfigur. "Ich hatte meiner Crew gesagt, seid leise und respektvoll. Gebt mir eine halbe Stunde, um diese Szene zu drehen", erinnerte sich der Schauspieler. Als Roberts Fahrer mitten in der Aufnahme das Auto anließ, rastete Billy Bob vor lauter Nervosität aus und schrie die Crew an. Robert selbst gab ihm kaum direkte Schauspieltipps. "Er mochte es nicht, über Schauspielerei zu reden", so Billy Bob. Stattdessen sagte er nur: "Mach, was du fühlst." Diese Philosophie prägte Billy Bobs gesamte Karriere.

Ein besonderes Geheimnis bewahrte Billy Bob über Jahrzehnte vor seinem Mentor: Er aß seit Mitte der Neunziger auf ärztlichen Rat hin kein Fleisch mehr. Das Problem war nur, dass Robert ein leidenschaftlicher Fleischliebhaber war und die beiden ihre Freundschaft oft bei gemeinsamen Steak- und Barbecue-Essen pflegten. "Bobby liebte es, für den ganzen Tisch zu bestellen und riesige Steaks zu teilen", erzählte Billy Bob. Um seinen Freund nicht zu enttäuschen, täuschte er jahrelang vor, das Fleisch zu genießen. Er fütterte heimlich Roberts Hund Gus unter dem Tisch oder bestellte unauffällig Quinoa-Salat. Nur Roberts Ehefrau Luciana war eingeweiht und konnte sich bei den gemeinsamen Essen kaum das Lachen verkneifen. "Ich wollte ihn einfach nicht enttäuschen", erklärte der Schauspieler, der seinem Mentor dieses Geheimnis bis zu dessen Tod nie verriet.

Billy Bob Thornton und Robert Duvall

Billy Bob Thornton und Connie Angland, Mai 2004

Robert Duvall und Reese Witherspoon in einer Szene aus "Mein Schatz, unsere Familie und ich"

