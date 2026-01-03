Serien-Rauswurf wegen Rassismus: Chevy Chase wehrt sich

Chevy Chase (82) hat sich erneut zu den Vorwürfen rund um seine Zeit bei der NBC-Sitcom "Community" geäußert und widerspricht dem Rassismusvorwurf. Anlass ist die frisch veröffentlichte Doku "I'm Chevy Chase and You're Not", die seinen Rauswurf thematisiert und den angeblichen Gebrauch des N-Worts am Set beleuchtet. Im Gespräch mit der New York Times sagte der Komiker, es habe ein "zu großes Missverständnis" gegeben. Er spricht von Kolleginnen und Kollegen, die ihn "nicht kannten" und seine Absicht falsch verstanden hätten. Regisseur Jay Chandrasekhar schildert in der Doku eine Nacht, in der es zu einem "Zusammenbruch" von Chevy gekommen sei. Der Vorfall soll sich bei Dreharbeiten in Los Angeles ereignet haben, im Zusammenhang mit einer geplanten "Blackface"-Handpuppen-Nummer rund um Chevys Serienfigur Pierce Hawthorne.

In der Doku wird berichtet, Chevy habe im Ärger darüber, wie rassistisch sein Charakter geschrieben werde, sinngemäß gesagt, man lasse ihn bald ohnehin das N-Wort sagen – dabei habe er das Schimpfwort ausgesprochen. Jay erklärt, er habe die konkrete Unterhaltung nicht mitgehört, sei aber an jenem Abend als Regisseur am Set gewesen. Yvette Nicole Brown machte parallel auf Threads klar, dass niemand für ihre Erfahrungen sprechen könne: "Es gibt Dinge, über die ich nie öffentlich gesprochen habe und vielleicht nie sprechen werde", schrieb die Schauspielerin und betonte, Aussagen über ihre Beziehungen am Set ohne Rücksprache seien unzulässig. Chevy selbst zieht eine nüchterne Bilanz zu "Community": Es sei für ihn "nicht schlecht" gewesen, aber auch "nicht so gut". Auf die Frage, ob ihn sein Verhalten beruflich geschadet habe, reagierte er gelassen und sprach von Höhen und Tiefen, Fehlern und dem Lernen daraus: "Am Ende zählt nur, wie ich mit Menschen im Rest meines Lebens bin", sagte er der New York Times.

Chevy Chase wurde durch "Saturday Night Live" und zahlreiche Kinohits bekannt und betont privat sein enges Familienleben. Yvette Nicole Brown ist vielen Zuschauern nicht nur als Ensemblemitglied aus "Community" vertraut, sondern auch als TV-Persönlichkeit, die den direkten Draht zu ihrem Publikum pflegt und in sozialen Medien klare Grenzen setzt. Jay Chandrasekhar machte sich als Regisseur und Comedy-Veteran einen Namen und verweist bei sensiblen Themen am Set auf klare Prozesse und Verantwortung. In früheren Schilderungen wurde die explosive Atmosphäre jener Drehphase bereits thematisiert – inklusive der beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Persönlichere Einblicke, wie die Beteiligten ihre Zusammenarbeit und den Umgang miteinander rückblickend einordnen, liefern nun Dokumentationen, Posts und Interviews – jeweils aus ihrer eigenen Perspektive.

Getty Images Chevy Chase im Februar 2015

Getty Images/ Jason Merritt Chevy Chase auf der "NBC Universal's Press Tour Cocktail Party" in Pasadena

Getty Images Chevy Chase, Schauspieler

