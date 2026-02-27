Der Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" räumt zehn Annies ab

Was für ein Triumph für Netflix! Der Animationsfilm "K-Pop Demon Hunters" hat bei den Annie Awards so richtig abgeräumt und sage und schreibe zehn Trophäen mit nach Hause genommen. Bei der 53. Verleihung der Preise, die am 22. Februar in Los Angeles stattfand, war der Streifen der große Gewinner des Abends, wie Allkpop berichtet. Die International Animated Film Association ehrte den Film in zahlreichen wichtigen Kategorien, darunter für den besten Spielfilm, visuelle Effekte, Charakterdesign, Musik, Produktionsdesign und Synchronisation. Damit hat sich "K-Pop Demon Hunters" eindrucksvoll gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

Das starke Abschneiden bei den Annie Awards heizt die Erwartungen für die kommenden Academy Awards zusätzlich an. Die Annies gelten in der Branche als die Oscars der Animationswelt. Die Statistik spricht dabei für sich: Von den 23 Filmen, die bisher den Annie für den besten Spielfilm gewonnen haben, konnten 14 anschließend auch einen Oscar einheimsen. Allerdings ging im vergangenen Jahr "The Wild Robot" trotz Annie-Erfolg bei den Academy Awards leer aus. Am 15. März wird sich zeigen, ob "K-Pop Demon Hunters" das Kunststück schafft – der Film ist in zwei Kategorien nominiert.

Seit der Veröffentlichung im Juni vergangenen Jahres hat "K-Pop Demon Hunters" weltweit für Begeisterung gesorgt und einen neuen Rekord als meistgesehener Original-Animationsfilm von Netflix aufgestellt. Der Erfolg zieht sich durch die gesamte Preissaison: Bei den Critics' Choice Awards und den Golden Globes gab es jeweils zwei Auszeichnungen, und bei den Grammys gewann der Soundtrack den Preis für das beste Original-Filmalbum. Mit dieser beeindruckenden Bilanz gehört der Film zu den Favoriten der aktuellen Award-Season.

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

