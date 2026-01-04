Das war der Grund für Chevy Chases "Community"-Rausschmiss

Neuer Ärger um Chevy Chase (82) und seinen Abschied von der Kultserie "Community": In einer neuen CNN-Doku packt Regisseur Jay Chandrasekhar aus und zeichnet die explosive Nacht nach, in der am Set alles kippte. Demnach kam es 2012 während der Dreharbeiten in Los Angeles zu einem Eklat, als Chevy in einer Diskussion um eine als "Blackface"-Puppen-Nummer geplante Szene das N-Wort sagte. Mit am Set waren Yvette Nicole Brown und Donald Glover (42). Yvette verließ daraufhin wütend die Bühne, der Produzent forderte von Chevy eine Entschuldigung – vergeblich. Kurz darauf sickerte die Geschichte zum Hollywood Reporter durch, und am Set eskalierte die Lage. "Ich war da an dem Abend, als Chevy Chase aus 'Community' gefeuert wurde", sagt Jay in der Doku. Wenige Wochen später war für den Star Schluss bei der NBC-Sitcom.

Die Spannungen hatten sich da längst aufgestaut. Schon Monate zuvor war die Stimmung zwischen Serienerfinder Dan Harmon und Chevy bei einer Wrap-Party übergekocht. Caley Chase erinnert sich in der Doku an die Szene: "Er hatte die ganze Besetzung und Crew 'F--- dich, Chevy!' rufen lassen", sagt sie über Dan. Nach dem Set-Eklat 2012 soll Yvette erst zur Arbeit zurückgekehrt sein, wenn eine Entschuldigung vorliegt – doch Chevy sprach stattdessen über seine Vergangenheit mit Richard Pryor: "Ich nannte ihn das N-Wort, er nannte mich Honky – und wir liebten uns", zitiert Jay ihn. Als der "rassistische Vorfall" publik wurde, tobte Chevy am Set, fühlte seine Karriere ruiniert, die Produktion stoppte zwischenzeitlich. NBC und der Schauspieler trennten sich noch in Staffel 4, später gab es nur ein kurzes Comeback in Staffel 5. Regisseur Jay ordnet die damalige Lage heute so ein: "Es war offen bekannt, dass Chevy bei 'Community' schwierig war."

Hinter den Kulissen traf der Aufruhr auch die Familie. Tochter Caley nennt die damalige Stimmung "hart und gemein". Chevy, der als Komiker mit Saturday Night Live und "Schöne Bescherung" eine ganze Generation prägte, sprach in Interviews immer wieder darüber, sich am Set "eingesperrt" gefühlt zu haben und die Serie "nicht lustig genug" zu finden. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der privat gern kleinste Runden bevorzugt, der Ruhe sucht und sich am wohlsten fühlt, wenn er zu Hause mit Ehefrau Jayni und den Töchtern zusammen ist. In Los Angeles wurde er in den Jahren danach häufiger bei Q&As zu seinen Kultfilmen gesehen, wo er nach Veranstaltungen für Selfies blieb und Fans Geschichten aus alten Zeiten erzählte. Caley, die selbst schauspielert, begleitet ihren Vater bei öffentlichen Auftritten bis heute häufig – ein stilles Zeichen von Nähe, gerade dann, wenn die Vergangenheit wieder hochkocht.

Action Press/ REX Shutterstock Chevy Chase beim "WildAid Event" in Los Angeles

Getty Images/ Jason Merritt Chevy Chase auf der "NBC Universal's Press Tour Cocktail Party" in Pasadena

Getty Images/ Frazer Harrison Chevy Chase, US-amerikanischer Komiker und Schauspieler